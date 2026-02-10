search
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 12:31

Νέο πλήγμα για το «Melania», με… σφραγίδα Radiohead

10.02.2026
MELANIA_MOVIE

Ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead ζήτησαν να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ μουσική της ταινίας «Phantom Thread».

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Melania» ακολουθεί την περίοδο των 20 ημερών προτού ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, ορκιστεί για δεύτερη φορά στο αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο έφτασε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα, ακούγεται ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία Phantom Thread του 2017. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Πολ Τόμας Άντερσον και περιλαμβάνει μουσική του Γκρίνγουντ.

Και οι δύο ζήτησαν τώρα να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ και υποστήριξαν ότι αποτελεί «παραβίαση» της συμφωνίας με τον σύνθετη.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία Phantom Thread έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ Melania» αναφέρεται σε κοινή δήλωση τους, η οποία δημοσιεύτηκε από το Variety.

«Ενώ ο Τζόνι Γκρίνγουντ δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής επένδυσης, η Universal δεν συμβουλεύτηκε τον Τζόνι για χρήση από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με τον συνθέτη» σημειώνεται στη δήλωση. «Ως αποτέλεσμα, ο Τζόνι και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεσή του μουσικού έργου από το ντοκιμαντέρ» προστίθεται.

