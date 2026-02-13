«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό, από τις 7 Μαρτίου 2026, στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, τα Σάββατα στις 18:30 και τις Κυριακές 21:00.

Λίγα λόγια για το έργο

Τρεις άνθρωποι (ένα κορίτσι 12 ετών, μια νεαρή γυναίκα και ένας μεσήλικας) επέβαιναν στο ίδιο όχημα, γεγονός για το οποίο οι οικείοι τους δεν ήταν ενημερωμένοι. Έπειτα από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, μεταφέρονται στα επείγοντα, και οι συγγενείς τους στην αίθουσα αναμονής ξεδιπλώνουν την υπόθεση. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι τρεις άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο; Άγνωστες πτυχές από τις ζωές τους έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας κρυφές σχέσεις και ψυχολογικές πληγές. Ένα τροχαίο στέκεται η αφορμή για να διερευνηθούν βαθιά οικογενειακά θέματα, να δοκιμαστούν οι χρόνιες δομημένες σχέσεις, και να αμφισβητηθούν όλα τα κοινωνικά στερεότυπα.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Στην εποχή που οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών πραγματοποιούν άλματα μπροστά, παράλληλα, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Παρατηρούμε συνεχώς αναρτήσεις μέσω των social με τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τον σύντροφό μας. Ωστόσο, αυτή η επίδειξη ευτυχίας δεν συνάδει απαραίτητα και με το πόσο γνωρίζουμε πραγματικά τους οικείους μας.

Αγνοούμε απλά πράγματα, από τα χόμπι -βλέπε ποδόσφαιρο- μέχρι το πώς δρά και νιώθει και σκέφτεται ο άνθρωπός μας. Αυτή η άγνοια, μας οδηγεί δυστυχώς σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια.

Κοντολογίς, αντί να βρούμε την φυσική μας τάση προς το φώς, ψάχνουμε με κάθε τρόπο να βυθιστούμε στο σκοτάδι.

No no more sorrow

I’ ve paid for your mistake

Your time is borrowed

Your time has come to be replaced

Linkin Park

Η παράσταση είναι αφιερωμένη σε όσα έπρεπε να ειπωθούν και δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέα ς: Μάρτα Μπουτσάκα

ς: Μάρτα Μπουτσάκα Μετάφραση : Μαρία Χατζηεμμανουήλ , Δημήτρης Ψαρράς

: Μαρία Χατζηεμμανουήλ , Δημήτρης Ψαρράς Σκηνοθεσία/ σκηνική εγκατάσταση/φωτισμοί : Αποστόλης Ψαρρός

: Αποστόλης Ψαρρός Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Κική Γραμματικοπούλου Φωτογραφίες : Γιώργος Σαββουλίδης

: Γιώργος Σαββουλίδης Βοηθός σκηνοθέτη: Βάσω Παγιοπούλου

Βάσω Παγιοπούλου Αφίσα: Κωνσταντίνος Σελλάς

Κωνσταντίνος Σελλάς Τεχνικός: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Χριστίνα Φυλακτοπούλου Βίντεο: Παναγιώτης Πασχάλης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Αποστόλης Ψαρρός

Πρεμιέρα 7 Μαρτίου 2026 / Παραστάσεις Σάββατα 18.30 Κυριακές 21.00

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός Ευμολπιδών 13 Αθήνα

Στάση μετρό Κεραμεικός

τηλ: 210 3454831

εισιτήρια στο ticketsmaster.gr

Διαβάστε επίσης:

«Χωρίς άντρες» στη Σκηνή Brecht-2510: Μια παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χρήστου Αζαριάδη

«Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» του Σωτήρη Δημητρίου στο Θέατρο Φούρνος

«Aθανασία»: Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη ξεκίνησε στο Θέατρο Βασιλάκου (Video)