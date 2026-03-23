ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:31
Σάρα Πίτζεον: Από το «Love Story» στο πλευρό του Κέβιν Κόστνερ

Με τα φώτα του Χόλιγουντ στραμμένα πάνω της χάρη στην ερμηνεία της στη σειρά του FX «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», η Σάρα Πίτζεον (Sarah Pidgeon) ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα της.

Η ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμπρωταγωνιστήσει με τους Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner) και Τζέικ Τζίλενχαλ (Jake Gyllenhaal) στην ταινία «Honeymoon with Harry», της Amazon MGM Studios.

Τη διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος (2012) του Μπαρτ Μπέικερ (Bart Baker) υπογράφει ο Νταν Φόγκελμαν (Dan Fogelman). Η νέα παραγωγή ακολουθεί «τον Todd Cartwright (Τζίλενχαλ) να μοιράζεται ένα ανεπιθύμητο ταξίδι με τον απότομο και υπερπροστατευτικό πατέρα (Κόστνερ) της αρραβωνιαστικιάς του, Harry, μετά από μια ανατροπή που άλλαξε τα πάντα στα σχέδιά τους. Με φόντο έναν μήνα του μέλιτος σε ένα νησί, οι δύο άνδρες συγκρούονται, πριν αρχίσουν σταδιακά να ανακαλύπτουν έναν απρόσμενο δεσμό σε αυτή τη συγκινητική δραματική κομεντί».

Εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η Πίτζεον θα υποδυθεί την αρραβωνιαστικιά του Τζίλενχαλ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Γκλεν Φικάρα (Glenn Ficarra) και Τζον Ρέκουα (John Requa), ενώ στη παραγωγή συμμετέχουν ο Φόγκελμαν και ο Μάικ Καρζ (Mike Karz) για την Gulfstream Pictures και η Τζένιφερ Σάλκε (Jennifer Salke) για τη νεοσύστατη Sullivan Street Productions.

Η Πίτζεον, η οποία πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο ως Κάρολιν Μπεσέτ (Carolyn Bessette) στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy), έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της. Η σειρά, σημείωσε τεράστια επιτυχία από την πρεμιέρα της, κατακτώντας την κορυφή του Hulu στις ΗΠΑ και καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις παγκοσμίως μέσω του Disney+.

Προηγουμένως, συμμετείχε στο καστ των «I Know What You Did Last Summer» (2025) και «The Friend» (2024).

Πριν την πρεμιέρα της σειράς, η Πίτζεον εξασφάλισε την συμμετοχή της δίπλα στους Λίαμ Χέμσγουορθ (Liam Hemsworth), Κάλεμπ Λόντρι Τζόουνς, (Caleb Landry Jones) και Νταϊάν Γουίστ (Dianne Wiest) στο νέο ερωτικό θρίλερ του Πολ Σρέιντερ (Paul Schrader) «Non Compos Mentis».

Σύμφωνα με το Deadline, η σταρ είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση και στο Μπρόντγουεϊ με το ντεμπούτο της στο έργο «Stereophonic» όπου της χάρισε μια υποψηφιότητα για Tony.

Μυριέλλα Κουρεντή: «Ο Ιησούς μού αποκαλύφθηκε – Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού» (Video)

Το Ιράν προειδοποιεί με ναρκοθέτηση του Περσικού Κόλπου, λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ – «Καμπανάκι» ΔΟΕ για πρωτοφανή ενεργειακή κρίση – Όλες οι εξελίξεις

Qualco, Brayton Global και Engineering International Belgium στηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ

Βέροια: Απολογείται ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

Ισραήλ: Από «φίλια πυρά» σκοτώθηκε ο ισραηλινός άμαχος χθες και όχι από την Χεζμπολάχ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Ο πόλεμος και οι πρόωρες εκλογές που επανέρχονται, η δίκη για τα Τέμπη, ο χαμός σε ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και τα… εκκλησιαστικά του Τσίπρα, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

