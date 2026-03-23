Σάρα Πίτζεον: Από το «Love Story» στο πλευρό του Κέβιν Κόστνερ

Με τα φώτα του Χόλιγουντ στραμμένα πάνω της χάρη στην ερμηνεία της στη σειρά του FX «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», η Σάρα Πίτζεον (Sarah Pidgeon) ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα της.

Η ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμπρωταγωνιστήσει με τους Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner) και Τζέικ Τζίλενχαλ (Jake Gyllenhaal) στην ταινία «Honeymoon with Harry», της Amazon MGM Studios.

Sarah Pidgeon In Talks To Join Kevin Costner & Jake Gyllenhaal In Amazon MGM's 'Honeymoon With Harry' https://t.co/ll9dzid4qI — Deadline (@DEADLINE) March 18, 2026

Τη διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος (2012) του Μπαρτ Μπέικερ (Bart Baker) υπογράφει ο Νταν Φόγκελμαν (Dan Fogelman). Η νέα παραγωγή ακολουθεί «τον Todd Cartwright (Τζίλενχαλ) να μοιράζεται ένα ανεπιθύμητο ταξίδι με τον απότομο και υπερπροστατευτικό πατέρα (Κόστνερ) της αρραβωνιαστικιάς του, Harry, μετά από μια ανατροπή που άλλαξε τα πάντα στα σχέδιά τους. Με φόντο έναν μήνα του μέλιτος σε ένα νησί, οι δύο άνδρες συγκρούονται, πριν αρχίσουν σταδιακά να ανακαλύπτουν έναν απρόσμενο δεσμό σε αυτή τη συγκινητική δραματική κομεντί».

Εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η Πίτζεον θα υποδυθεί την αρραβωνιαστικιά του Τζίλενχαλ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Γκλεν Φικάρα (Glenn Ficarra) και Τζον Ρέκουα (John Requa), ενώ στη παραγωγή συμμετέχουν ο Φόγκελμαν και ο Μάικ Καρζ (Mike Karz) για την Gulfstream Pictures και η Τζένιφερ Σάλκε (Jennifer Salke) για τη νεοσύστατη Sullivan Street Productions.

Η Πίτζεον, η οποία πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο ως Κάρολιν Μπεσέτ (Carolyn Bessette) στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy), έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της. Η σειρά, σημείωσε τεράστια επιτυχία από την πρεμιέρα της, κατακτώντας την κορυφή του Hulu στις ΗΠΑ και καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις παγκοσμίως μέσω του Disney+.

Προηγουμένως, συμμετείχε στο καστ των «I Know What You Did Last Summer» (2025) και «The Friend» (2024).

Πριν την πρεμιέρα της σειράς, η Πίτζεον εξασφάλισε την συμμετοχή της δίπλα στους Λίαμ Χέμσγουορθ (Liam Hemsworth), Κάλεμπ Λόντρι Τζόουνς, (Caleb Landry Jones) και Νταϊάν Γουίστ (Dianne Wiest) στο νέο ερωτικό θρίλερ του Πολ Σρέιντερ (Paul Schrader) «Non Compos Mentis».

Σύμφωνα με το Deadline, η σταρ είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση και στο Μπρόντγουεϊ με το ντεμπούτο της στο έργο «Stereophonic» όπου της χάρισε μια υποψηφιότητα για Tony.

