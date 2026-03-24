ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:33
«Moana»: O Dwayne Johnson επιστρέφει ως Maui στο trailer της live-action ταινίας της Disney (photos/video)

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για τη live-action εκδοχή της αγαπημένης ταινίας «Moana», αποκαλύπτοντας τον Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) στον ρόλο του Maui. Ο σταρ που χάρισε τη φωνή του στον χαρακτήρα το 2016, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να δώσει σάρκα και οστά στον εμβληματικό ημίθεο.

Η πλοκή διαδραματίζεται ξανά στο νησί Μοτουνούι, ακολουθώντας την περιπέτεια της νεαρής Moana στην προσπάθειά της να σώσει τους κατοίκους του.

Η πρωτοεμφανιζόμενη Κάθριν Λαγκάαϊα (Catherine Laga’aia), αναλαμβάνει να δώσει πνοή στην ηρωίδα ενώ η Αουλιί Κραβάλιο (Auli’i Cravalho) η οποία δάνεισε τη φωνή της στις ταινίες του 2016 και 2024, έχει χρέη εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τον σκηνοθέτη Τόμας Κάιλ (Thomas Kail). Στην ομάδα των παραγωγών συμμετέχουν επίσης ο Λιν-Μάνουελ Μιράντα (Lin-Manuel Miranda), οι Ντάνι και Χίραμ Γκαρσία (Dany & Hiram Garcia) μέσω της Seven Bucks Productions του Τζόνσον και ο Μπο Φλιν (Beau Flynn) για λογαριασμό της FlynnPictureCo.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν ο Τζον Τούι (John Tui) ως ο πατέρας της Μοana (Αρχηγός Τούι), η Φράνκι Άνταμς (Frankie Adams) ως μητέρα της (Sina) και η Ρένα Όουεν (Rena Owen) στον ρόλο της γιαγιάς Tala. Το σενάριο υπογράφουν η Ντάνα Λεντού Μίλερ (Dana Ledoux Miller) και ο Τζάρεντ Μπους (Jared Bush), ο οποίος είχε γράψει και την αρχική ταινία σε μουσική των Λιν-Μάνουελ Μιράντα, Οπετάια Φοάι (Opetaia Foa’i) και Μαρκ Μανσίνα (Mark Mancina).

Σύμφωνα με το Variety, το φιλμ κινουμένων σχεδίων του 2016 σημείωσε τεράστια επιτυχία, αγγίζοντας τα 643 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και κερδίζοντας υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για το τραγούδι «How Far I’ll Go».

Η νέα ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 10 Ιουλίου.

