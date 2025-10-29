Αρραβωνιάστηκαν Νταμιάνο Νταβίντ και Ντόουβ Κάμερον

Η Ντόουβ Κάμερον και ο γοητευτικός φίλος της, Νταμιάνο Νταβίντ, πρόσφατα αρραβωνιάστηκαν σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ με αδιάψευστο μάρτυρα τις φωτογραφίες που δημοσίευσε και δείχνουν την ηθοποιό να φορά ένα μονόπετρο.

Η Ντόουβ δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό της… καθώς φέρεται να είναι ενθουσιασμένη με το επόμενο βήμα στη σχέση τους, ενώ εκείνος, σε απόγειο ροκ σταρ, έβαζε ένα τσιγάρο στο στόμα του.

Το ζευγάρι πρόσφατα γιόρτασε την επέτειο 2 χρόνων σε μια ανάρτηση στο instagram.

