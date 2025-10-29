search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 22:53
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

29.10.2025 20:54

Αρραβωνιάστηκαν Νταμιάνο Νταβίντ και Ντόουβ Κάμερον

29.10.2025 20:54
cameron david

Η Ντόουβ Κάμερον και ο γοητευτικός φίλος της, Νταμιάνο Νταβίντ, πρόσφατα αρραβωνιάστηκαν σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ με αδιάψευστο μάρτυρα τις φωτογραφίες που δημοσίευσε και δείχνουν την ηθοποιό να φορά ένα μονόπετρο.

Η Ντόουβ δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό της… καθώς φέρεται να είναι ενθουσιασμένη με το επόμενο βήμα στη σχέση τους, ενώ εκείνος, σε απόγειο ροκ σταρ, έβαζε ένα τσιγάρο στο στόμα του.

Το ζευγάρι πρόσφατα γιόρτασε την επέτειο 2 χρόνων σε μια ανάρτηση στο instagram.

