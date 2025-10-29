search
Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

Ξανά μπαμπάς στα 70 του έγινε ο Κέλσι Γκράμερ ο οποίος υποδέχτηκε στη ζωή του το όγδοο παιδί του και τέταρτο με τη σύζυγό του, Κέιτ Γουόλς.

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε ο ίδιος στην εκπομπή «Pod Meets World» των Ντάνιελ Φίσχελ, Γουιλ Φράιντλ και Ράιντερ Στρονγκ, ενώ μιλούσε για το βιβλίο του «Karen: A Brother Remembers», που αφιερώνεται στη μνήμη της αδελφής του, Κάρεν, η οποία δολοφονήθηκε σε ηλικία 18 ετών.

«Μόλις αποκτήσαμε το τέταρτο παιδί μας, οπότε πλέον έχουμε συνολικά οκτώ παιδιά», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν πριν από τρεις μέρες. Ο Κρίστοφερ μόλις έγινε μέλος της οικογένειας».

Ο Κέλσι Γκράμερ και η Κέιτ Γουόλς ήδη έχουν μαζί τρία παιδιά, τη 12χρονη Φέιθ και τους γιους τους Γκάμπριελ και Τζέιμς. Επιπλέον, ο ηθοποιός είναι πατέρας από προηγούμενους γάμους της 41χρονης Σπένσερ με την πρώτη σύζυγό του Ντορίν Αλντερμαν, της 33χρονης Γκρίερ με την πρώην Μπάρι Μπάκνερ και της 23χρονης Μέισον και του 20χρονου Τζουντ με την πρώην σύζυγό του, Καμίλ Γκράμερ.

