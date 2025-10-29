search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:50
29.10.2025 12:08

Βασίλειος Κωστέτσος για υποθέσεις revenge porn: «Αυτή η ιστορία μετά εορτής με τα ροζ βίντεο ας τελειώνει επιτέλους»

29.10.2025 12:08
Τις υποθέσεις revenge porn που ολοένα και αυξάνονται σχολίασε ο Βασίλειος Κωστέτσος ο οποίος μέσα από μια ανάρτησή του στα social media ξέσπασε, ωστόσο, για τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν τον εκάστοτε σύντροφο και όχι για εκείνους που δημοσιεύουν χωρίς συναίνεση προσωπικές ερωτικές στιγμές…

Κάνει, δε, λόγο για «ροζ βίντεο» όπως επίσης για παράπονα «μετά εορτής», αποκαλώντας «χαζό» ή «ηλίθιο» το κάθε θύμα που «μετά ζητά και τα ρέστα»

«Αυτή η ιστορία μετά εορτής με τα ροζ βίντεο ας τελειώσει επιτέλους! Θα πρέπει να είσαι ηλίθιος ή χαζός – χαζή να κάθεσαι να σε παίρνουν βίντεο ενώ τσ…@@σαι ή πα@@@σαι και μετά να ζητάς τα ρέστα! Κανένας και καμία λογικός ενήλικας άνθρωπος δεν νομίζω ότι φαντάζεται πως αυτά τα “προσωπικά” και καλά βίντεο δεν θα τα δει κανείς ή δεν θα διαρρεύσουν ή δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ! Όταν ήδη όλοι ξέρουμε ότι καμία σχέση και κανένας γάμος πλέον δεν κρατάει για πάντα! Και εμπιστοσύνη δεν έχεις ούτε στον… Κι εντάξει έλεος!» έγραψε.

Έπειτα από δημοσιοποίηση της θέσης του, ο σχεδιαστής θέλησε να διευκρινίσει ότι η ένστασή του δεν είναι μόνο στα θύματα αλλά και στους θύτες, ωστόσο, επέμεινε ότι θεωρεί απαράδεκτο να εμπιστευτεί κάποιος τον εκάστοτε σύντροφό του και να δεχτεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικές στιγμές του.

