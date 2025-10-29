search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:03
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 09:29

Καίτη Γκρέυ: «Θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή» λέει ο εγγονός και μοναδικός κληρονόμος της

29.10.2025 09:29
kaiti-gkrei-new

Τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, όρισε ως μοναδικό κληρονόμο της περιουσίας της η Καίτη Γκρέυ με τον ίδιο να δηλώνει βαθιά συγκινημένος, ενώ τόνισε ότι θα τιμά το όνομά της όσο βρίσκεται εν ζωή.

«Είναι για μένα πολύ τιμητικό η γιαγιά μου να αποφασίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της να σταθεί για μένα τόσο δίπλα μου, τόσο κοντά μου. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι πως θα σταθώ αντάξιος της τιμής που μου έκανε και θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή. Για μένα η γιαγιά μου ανέκαθεν υπήρξε και μάνα και πατέρας και ολόκληρη οικογένεια. Ποτέ δεν μαλώσαμε, ποτέ δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες. Ήταν και είναι για μένα τα πάντα και αυτό νομίζω το αναγνώρισε και η ίδια με αυτή την καταλυτική απόφασή της να με επιλέξει. Ό,τι και να πω για τη γιαγιά μου είναι λίγο. Την ευχαριστώ για όλα» είπε, μιλώντας στην εφημερίδα Espresso, ενώ παρακάλεσε να μην συζητηθεί ξανά δημοσίως ένα θέμα τόσο λεπτό, κάτι που θα επιθυμούσε και η ίδια η Καίτη Γκρέυ.

«Θα παρακαλούσα όλες τις πλευρές και όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν την απόφαση της γιαγιάς μου μέσω της διαθήκης της αλλά και της οικογένειάς μας, να μην αναφερθούμε ξανά δημοσίως σε αυτό το λεπτό οικογενειακό θέμα. Κάτι που και η ίδια θα το επιθυμούσε, αν βρισκόταν στη ζωή» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

«Τρελός» για την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό – «Είναι η τέλεια γυναίκα»

Σταμάτης Γονίδης: «Δεν θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι» (Video)

Sia: Αγριεύει η μάχη για την επιμέλεια του παιδιού – Ο πρώην της την κατηγορεί για χρήση ναρκωτικών, εκείνη για παιδική πορνογραφία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_28h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις παρελάσεις – Γιατί μίλησε για τοξικότητα και μιζέρια

monada-aftismos-new
ΥΓΕΙΑ

Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη»: Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με αυτισμό

elin_kentriki
ADVERTORIAL

Δύο ακόμα διακρίσεις της ελίν για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη»

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:02
mitsotakis_28h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις παρελάσεις – Γιατί μίλησε για τοξικότητα και μιζέρια

monada-aftismos-new
ΥΓΕΙΑ

Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη»: Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με αυτισμό

elin_kentriki
ADVERTORIAL

Δύο ακόμα διακρίσεις της ελίν για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη»

1 / 3