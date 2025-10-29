Καίτη Γκρέυ: «Θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή» λέει ο εγγονός και μοναδικός κληρονόμος της

Τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, όρισε ως μοναδικό κληρονόμο της περιουσίας της η Καίτη Γκρέυ με τον ίδιο να δηλώνει βαθιά συγκινημένος, ενώ τόνισε ότι θα τιμά το όνομά της όσο βρίσκεται εν ζωή.

«Είναι για μένα πολύ τιμητικό η γιαγιά μου να αποφασίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της να σταθεί για μένα τόσο δίπλα μου, τόσο κοντά μου. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι πως θα σταθώ αντάξιος της τιμής που μου έκανε και θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή. Για μένα η γιαγιά μου ανέκαθεν υπήρξε και μάνα και πατέρας και ολόκληρη οικογένεια. Ποτέ δεν μαλώσαμε, ποτέ δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες. Ήταν και είναι για μένα τα πάντα και αυτό νομίζω το αναγνώρισε και η ίδια με αυτή την καταλυτική απόφασή της να με επιλέξει. Ό,τι και να πω για τη γιαγιά μου είναι λίγο. Την ευχαριστώ για όλα» είπε, μιλώντας στην εφημερίδα Espresso, ενώ παρακάλεσε να μην συζητηθεί ξανά δημοσίως ένα θέμα τόσο λεπτό, κάτι που θα επιθυμούσε και η ίδια η Καίτη Γκρέυ.

«Θα παρακαλούσα όλες τις πλευρές και όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν την απόφαση της γιαγιάς μου μέσω της διαθήκης της αλλά και της οικογένειάς μας, να μην αναφερθούμε ξανά δημοσίως σε αυτό το λεπτό οικογενειακό θέμα. Κάτι που και η ίδια θα το επιθυμούσε, αν βρισκόταν στη ζωή» είπε χαρακτηριστικά.

