Μαριάννα Κουράκου: «Η Συνοδινού με βαθμολόγησε με 0 στα 10, ήταν κριτική κακίας – Τη θαύμαζα πολύ αλλά την εκδικήθηκα» (Video)

Αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία της στην υποκριτική έκανε η Μαριάννα Κουράκου, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στα πρώτα της βήματα αλλά και στα γεγονότα που την πίκραναν στον χώρο.

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, η ηθοποιός μίλησε στον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και την εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4» σχολιάζοντας -μεταξύ άλλων- τη σκληρή κριτική που είχε δεχτεί από την Άννα Συνοδινού.

«Τόσα χρόνια δεν έχω βγει ποτέ να δώσω πουθενά συνέντευξη, εκτός από το “Καλλιτεχνικό Καφενείο” και την Άννα Πρετεντέρη. Έχουν περάσει 40 χρόνια. Το έκανα μόνο για την Άννα τότε και τώρα για εσάς, γιατί η εκπομπή σας είναι από αυτές που επιτέλους μας δίνουν χαρά, ευχαριστιόμαστε που τη βλέπουμε. Δεν είμαι της τηλεόρασης» ανέφερε αρχικά η Μαριάννα Κουράκου.

«Ξεκίνησαν όλα τυχαία. Ασχολήθηκα από μικρή με το μπαλέτο, δεν είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Με πήραν γιατί ήμουν άρρωστη, είχα αδενοπάθεια. Ο αδελφός της νονάς μου γύριζε κάτι ταινίες, ο Μελετόπουλος, και είπε: ξέρω ένα κοριτσάκι που χορεύει πολύ ωραία, να τη φέρουμε να παίξει στον Οιδίποδα Τύραννο την ιέρεια. Τελικά, πήραν τη Ντόρα Τσάτσου. Όμως με ζήτησαν ξανά, ήμουν 16-17 και για ένα γύρισμα πήρα 3500 χιλιάδες τότε, που ο μέσος μισθός ήταν 1500-1700. Αυτή η ταινία δεν βγήκε ποτέ, καταστράφηκε. Οι γονείς μου επέμεναν να σπουδάσω, εμένα ούτε που μου περνούσε από το μυαλό η υποκριτική και όλα αυτά, ήθελα να κάνω παιδιά και οικογένεια. Στη γειτονιά μου έμενε η οικογένεια Μυράτ. Με σταμάτησε μια μέρα η Φωτεινή Λούη και μου λέει “είσαι κούκλα, θα σε κάνουμε ηθοποιό”. Εγώ είχα αντιρρήσεις αλλά με πήγε στον Μυράτ, με έβαλε να διαβάσω ένα κείμενο και εντυπωσιάστηκε από τη φωνή μου. Μπήκα και στο Εθνικό Θέατρο, έπαιξα και σε μία γαλλική ταινία και έτσι ξεκίνησα» πρόσθεσε, στη συνέχεια, για τα πρώτα της βήματα.

Η σκληρή κριτική από την Άννα Συνοδινού και οι φήμες

«Δεν θέλαμε τότε να παίζουμε σε ταινίες, τις σνομπάραμε. Δεν είναι όπως τώρα που λένε για τον ελληνικό κινηματογράφο. Υπήρχε πολύς ανταγωνισμός αλλά δεν με ενδιέφερε, εγώ έκανα τη δουλειά μου. Δεν άκουγα τίποτα, αν και έλεγαν διάφορα. Το χειρότερο που έχω ακούσει ήταν -ντρέπομαι να το πω- ότι ήμουν λεσβία, επειδή δεν εμφάνιζα κάποια σχέση μου. Μετά έλεγαν “να πούμε ότι σε έκλεψε ο τάδε πρίγκιπας”, για να γίνω εξώφυλλο» δήλωσε η Μαριάννα Κουράκου, αναφερόμενη στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για την ίδια.

Τέλος, η Μαριάννα Κουράκου αναφέρθηκε στη κριτική που είχε δεχτεί από την Άννα Συνοδινού η οποία -όπως τόνισε- αποτέλεσε την αιτία που η ίδια εγκατέλειψε την καριέρα της.

«Τελειώνοντας το Εθνικό, με είχαν επιλέξει ο Μινωτής για να παίξω στο Ηρώδειο τη “Θυσία του Αβραάμ”. Η Συνοδινού με βαθμολόγησε με 0 στα 10 και, όταν τη ρώτησαν γιατί, απάντησε: ας της βάλουμε 5. Αυτό μου άλλαξε όλη μου τη ζωή και όλη μου την πορεία. Ένας λόγος που δεν συνέχισα ήταν αυτός. Εγώ τη θαύμαζα τόσο πολύ… αλλά τελικά την εκδικήθηκα. Ήταν κακία αυτό που μου έκανε, το μηδέν δεν ήταν κριτική, ήταν κριτική κακίας, ενώ είχα πάρει από όλους άριστα. Μια επιτροπή με Κυβέλη, Καραντινό, μεγάλους» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

