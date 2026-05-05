Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, Πολυάννα

Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, καθώς όπως έγινε γνωστό, πέθανε η αδερφή του, Πολυάννα, το βράδυ της Δευτέρας.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα γι’ αυτό και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της.

Η κηδεία της πρόκειται να γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Κω, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη ήταν μητέρα δυο κοριτσιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 έφυγε από τη ζωή η σύζυγος και μητέρα των παιδιών του τραγουδιστή, Κίλι Σφακιανάκη.

Διαβάστε επίσης:

Οι Rolling Stones ξαναχτυπούν: Νέο άλμπουμ και φρέσκο single από το θρυλικό συγκρότημα

Μet Gala 2026: Αναστάτωση στο κόκκινο χαλί από διαδηλωτή κατά του Τζεφ Μπέζος

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μικ Τζάγκερ και άλλοι στο αυστηρά ιδιωτικό after-party της Beyoncé και του Jay-Z στο Met Gala











