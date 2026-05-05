Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, Πολυάννα

Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, καθώς όπως έγινε γνωστό, πέθανε η αδερφή του, Πολυάννα, το βράδυ της Δευτέρας.
Η Πολυάννα Σφακιανάκη έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα γι’ αυτό και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της.
Η κηδεία της πρόκειται να γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Κω, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.
Η Πολυάννα Σφακιανάκη ήταν μητέρα δυο κοριτσιών.
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 έφυγε από τη ζωή η σύζυγος και μητέρα των παιδιών του τραγουδιστή, Κίλι Σφακιανάκη.
