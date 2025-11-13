search
13.11.2025 13:37

ΕΡΤNews: Τα αίτια του φονικού στα Βορίζια και την οπλοκατοχή στα ορεινά της Κρήτης διερευνά η εκπομπή «365 στιγμές» (13/11)

13.11.2025 13:37
VORIZIA_KENTRIKI_ERT365

Το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής «365 Στιγμές» και η Σοφία Παπαϊωάννου σήμερα στις 23.00 στο ΕΡΤNews επιχειρούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει με την οπλοκατοχή σε κάποια ορεινά χωριά του Ψηλορείτη και γιατί διαχρονικά δεν έχει σταματήσει το φαινόμενο, με υλικό και μαρτυρίες που συγκέντρωσαν από τα αιματοβαμμένα Βορίζια, σε «απόβαση»- αστραπή στην Κρήτη.

Στην εκπομπή μιλούν για πρώτη φορά κάτοικοι του χωριού Βορίζια οι οποίοι έζησαν το πολύνεκρο αιματηρό περιστατικό του 1955, το οποίο σημάδεψε τους ίδιους και διαμόρφωσε το κλίμα στον τόπο τους. Ο άνθρωπος στο καφενείο της οικογένειάς του οποίου έγινε ο πρώτος φόνος που πυροδότησε το μακελειό, εξιστορεί τις αναμνήσεις του από εκείνη την ημέρα. 

Η 15χρονη τότε κοπέλα, που έχασε το μάτι της από χειροβομβίδα, λέει πως εδώ και 70 χρόνια δεν έχει βγάλει τα μαύρα ρούχα από πάνω της. 

Ο γιος της οικογένειας με τα περισσότερα θύματα στο περιστατικό του 1955, εξηγεί πώς δεν άφησε το μίσος να τον κυριεύσει και δεν άνοιξε βεντέτα.

Ακόμη, κάτοικος του χωριού, στον γάμο της κόρης του οποίου σκοτώθηκε ένας άνθρωπος από μπαλοθιές, περιγράφει πώς απαίτησε να μην υπάρχουν όπλα στους γάμους των υπολοίπων παιδιών του.

Στην εκπομπή εν ενεργεία αστυνομικός, αφηγείται αιματηρή συμπλοκή που βίωσε στα Βορίζια το 2001, όταν περιπολικά της αστυνομίας, περνώντας μέσα από το χωριό, δέχτηκαν επίθεση. Εξηγεί τι συνέβη τότε και παρουσιάζεται πως τα παλιά περιστατικά συνδέονται με όσα συνέβησαν σήμερα. Στην έρευνα της η Παπαϊωάννου αναζήτησε εκείνους που μπορούν να σταματήσουν ή να συνεχίσουν μία βεντέτα στο χωριό.

