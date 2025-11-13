search
13.11.2025 12:17

ΕΣΡ: Στο «μικροσκόπιο» το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

13.11.2025 12:17
SURVIVOR2024

Η προβλεπόμενη, από τον νόμο, ελεγκτική-κυρωτική διαδικασία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το επερχόμενο ριάλιτι «Survivor – Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» του ΣΚΑΪ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί πιθανόν από την επόμενη εβδομάδα.

Αιτία οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Εποπτική Αρχή, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αμέσως μετά την αναγγελία προγραμματισμού του τηλεριάλιτι, το οποίο προορίζεται στο β΄ημίχρονο της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου, αναφέρουν κύκλοι κοντά στο ΕΣΡ που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Στο ηχητικό του τηλεοπτικού τίζερ, για δηλώσεις συμμετοχής, το οποίο άρχισε να μεταδίδει ο σταθμός από την Δευτέρα αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «αυτή τη χρονιά η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο. Δύο ομάδες. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία. Οι Αθηναίοι. Οι επαρχιώτες. Ποιοι θα επιβιώσουν; Ποιοι θα επικρατήσουν». Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται σε 250.000 ευρώ επικοινωνείται «ως το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα που ενέχει πρόδηλα το διχαστικό στοιχείο υποστηρίζεται πως συντηρεί ξεπερασμένα στερεότυπα και ότι ο χαρακτηρισμός «επαρχιώτες» είναι υποτιμητικός και ότι αποτελεί ρατσιστική διάκριση.

Στο πλαίσιο της κυρωτικής διαδικασίας προβλέπεται, νομικός έλεγχος των καταγγελιών. Εφόσον οι καταγγελίες έχουν νομική υπόσταση και τεκμηρίωση, «σχηματίζεται φάκελος» και υποβάλλεται στην Ολομέλεια της Αρχής. Κατόπιν καλούνται οι υπεύθυνοι του σταθμού στην Ολομέλεια του ΕΣΡ, για παροχή διευκρινήσεων, προφορικά σε πρώτη φάση.

Ακολουθεί, σε δεύτερη φάση υποβολή γραπτού υπομνήματος, με μεσολάβηση περίπου 20 ημερών από την μία στην άλλη. Προσκομίζονται συμπληρωματικά έγγραφα από τον υπόλογο σταθμό, αν τυχόν ζητηθούν από το Συμβούλιο και κατόπιν, σε άλλη συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παραβιάσεων της νομοθεσίας για τα ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτρονικά  ΜΜΕ  ώστε να εκδοθεί απόφαση.

