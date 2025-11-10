search
ΣΚΑΪ: Το «Survivor» προτείνει νέο εθνικό διχασμό (video)

10.11.2025 09:48
survivor_new

Το «Survivor» πέθανε, ζήτω το νέο «Survivor». Ο ΣΚΑΪ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Survivor», για δηλώσεις συμμετοχής.

Τέρμα οι μπλε και οι κόκκινοι, τέρμα η ίντριγκα Ελλάδα-Τουρκία. Το νέο ατού του ριάλιτι που προτείνει ο σταθμός ποντάρει στην ξεπερασμένη στερεοτυπική διάκριση «πρωτευουσιάνοι- επαρχιώτες».

Στο ηχητικό του τηλεοπτικού τίζερ αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «αυτή τη χρονιά η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο».

Τι κι αν είμαστε στο 2025 και πλέον οι εκτός αστικών κέντρων περιοχές της χώρας αποκαλούνται «Περιφέρεια», ο ΣΚΑΪ για να τραβήξει κόσμο στο ριάλιτι, μπας και καταφέρει  να έχει αξιοπρεπή τηλεθέαση το πρόγραμμα, του προσθέτει μια εσάνς από την εποχή του ’50.

«Survivor» και για να μην γίνεται σύγχυση με τα προηγούμενα το υπόλοιπο του τίτλου εύγλωττο «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες». Το οικονομικό δέλαρ έχει διαμορφωθεί στις 250.000.

Και αυτή η εκδοχή του αρχετυπικού ριάλιτι τοξικότητας θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδας, όπως υποδηλώνουν τα πλάνα από το τίζερ του σταθμού.

