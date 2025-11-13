Πυκνός «βομβαρδισμός» επικαιρότητας – Πέντε, ενδιαφέρουσες, εκπομπές σε ένα βράδυ, διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών (videos)

Σε μια από τις σπάνιες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, σε πυκνό χρόνο θα μεταδοθούν σήμερα το βράδυ πέντε εκπομπές επικαιρότητας με ενδιαφέρον, για διαφορετικούς λόγους κάθε μία, προκαλώντας… ζαλάδα ακριβώς επειδή προκαλούν έντονο τον προβληματισμό «ποια να πρωτοδεί» ο τηλεθεατής. Ευτυχώς οι έξυπνες τηλεοράσεις, οι αποκωδικοποιητές και οι δορυφορικές πλατφόρμες παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης σε «δεύτερο» χρόνο.

Στις 23.00 θα προβληθεί η έκτακτη εκπομπή «ANT1 News Special Edition» , από τον ΑΝΤ1, με την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της -πρώτης- πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Μαρία Σαράφογλου.

Την ίδια ώρα στο ΕΡΤNews στον πλαίσιο της εκπομπής «365 στιγμές» θα παρουσιαστεί έρευνα της Σοφίας Παπαϊώννου στα Βορίζια της Κρήτης, στην διάρκεια της οποία ιχνηλατεί τα αίτια του μακελειού, την οπλοκατοχή σε κάποια ορεινά χωριά της Κρήτης και εκείνους που μπορούν να σταματήσουν ή να εκκινήσουν μια βεντέτα.

Στις 23.50 ο Αντώνης Σρόιτερ παρουσιάζει την «Αυτοψία» του Alpha, που πραγματοποίησε στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, στην Τανάγρα, εκεί όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και τα μυστικά προγράμματα της αεροπορίας παίρνουν σάρκα κι οστά. «Πρωταγωνιστεί» στην εκπομπή το απόρρητο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 .

Για πρώτη φορά, τηλεοπτική κάμερα καταγράφει εικόνες, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απόρρητες, και «μεταφέρει» το παρόν και το μέλλον της ελληνικής άμυνας. Η αναβάθμιση των ελληνικών F-16, η ανακατασκευή των C-130 και η επισκευή των Canadair και των Super Puma.

Αποκλειστικά στην εκπομπή, το πρώτο μεγάλο ελληνικό πολεμικό drone, μήκους 4 μέτρων, αλλά και τα αντι-drone συστήματα.

Στην κάμερα της εκπομπής μοιράζονται τη γνώμη τους Άραβες, μέλη βασιλικών οικογενειών, που έρχονται στην χώρα μας για να εκπαιδευτούν ως μηχανικοί αεροσκαφών.

Με κοινή ώρα έναρξης (24.00) αναμένεται να αρχίσουν οι εκπομπές «Mega Stories» και «Ενώπιος Ενωπίω», σε Mega και ΑΝΤ1, αντιστοίχως.

Στο «Mega Stories» ξεδιπλώνεται η αναζήτηση ενός μεγάλου ηγέτη. Η εκπομπή διατρέχει την ελληνική ιστορία, «στέκεται» σε γνωστά, αλλά και σε αφώτιστα ή ακόμα και θολά στιγμιότυπά της και αναζητά τα πρόσωπα, τα χαρακτηριστικά και τις μεταμορφώσεις των ηγετικών μορφών μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Σε μια περίοδο κατά την οποία αυταρχικοί και λαϊκιστές ηγέτες μοιάζουν να κερδίζουν έδαφος με ρητορείες ή και αφορισμούς, το «MEGA Stories» προσπαθεί να εντοπίσει το περίφημο χάρισμα, που συνδέει εμβληματικές ηγετικές προσωπικότητες, ερευνά τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην ανάδειξη νέων πολιτικών προσώπων και σκιαγραφεί το προφίλ του ηγέτη του όχι μακρινού μέλλοντος.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος σε ελληνικές κυβερνήσεις, υπουργός καθώς και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Τάσος Γιαννίτσης και ο Τηλέμαχος Χυτήρης, που έζησαν, συνεργάστηκαν και διαμορφώθηκαν πλάι σε ηγέτες, διαγράφοντας τη δική τους σημαντική πολιτική διαδρομή, αφηγούνται στη Δώρα Αναγνωστοπούλου τα στιγμιότυπα και τις ζυμώσεις που οδήγησαν σε κρίσιμες αποφάσεις. Επιστήμονες που μελετούν συστηματικά την πολιτική ιστορία του τόπου, όπως ο διευθυντής του Κέντρου Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού, Σωτήρης Ριζάς, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος και ο αναλυτής κοινωνικών και εκλογικών ερευνών Στράτος Φαναράς αναλύουν ποια είναι τελικά εκείνα τα στοιχεία, που εκκολάπτουν έναν πολιτικό σε ηγέτη.

Στο «Ενωπιος Ενωπίω», επίσης στην αλλαγή της ημέρας πάνω, θα ξεδιπλωθεί μια συζήτηση… ύψους και υψηλού επιπέδου μόνον, για να σχηματιστεί η διαδρομή ενός νέου που δεν σταματά ποτέ να κυνηγά το φως, ανεβαίνοντας πάντα πιο ψηλά.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα έχει απέναντι του στο τραπέζι της εκπομπής τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο κορυφαίος αθλητής και Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ αφηγείται τη ζωή του.

Μιλά για το… άλμα ψυχής που τον οδήγησε στις μεγάλες διοργανώσεις και στα μετάλλια, τις στιγμές που λύγισε και εκείνες που έγραψε ιστορία.

