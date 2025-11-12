search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025
Χρήστος Ιερείδης

12.11.2025 14:54

ΑΝΤ1: «Κλείδωσε» για την Πέμπτη (13/11) η συνέντευξη της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ειδική εκπομπή 

12.11.2025 14:54
Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα μεταδοθεί αύριο στην ειδική εκπομπή «ΑΝΤ1 News Special edition» (23.00).

Η διπλωμάτης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Μαρία Σαράφογλου, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, αποκαλύπτει τις στρατηγικές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε μεγάλα γεωστρατηγικά θέματα και εξηγεί το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Με πολύπλευρη επαγγελματική πορεία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει ξεχωρίσει για τη δυναμική παρουσία, την αποφασιστικότητα και την ικανότητά της να εμπνέει και να χτίζει γέφυρες συνεργασίας.

Η διαδρομή της εκτείνεται από τη Δικαιοσύνη και τα Μέσα Ενημέρωσης έως την Πολιτική και την Επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας το προφίλ μιας γυναίκας με επιρροή και διεθνή εμβέλεια.

ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με σύμμαχο ένα self test – Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στο ποτό

ADVERTORIAL

Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer (CTIO), με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2025

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κικίλια με τον Ιταλό υφυπουργό Μεταφορών – Συζήτηση για διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

