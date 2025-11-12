ΑΝΤ1: «Κλείδωσε» για την Πέμπτη (13/11) η συνέντευξη της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ειδική εκπομπή 

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα μεταδοθεί αύριο στην ειδική εκπομπή «ΑΝΤ1 News Special edition» (23.00).

Η διπλωμάτης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Μαρία Σαράφογλου, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, αποκαλύπτει τις στρατηγικές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε μεγάλα γεωστρατηγικά θέματα και εξηγεί το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Με πολύπλευρη επαγγελματική πορεία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει ξεχωρίσει για τη δυναμική παρουσία, την αποφασιστικότητα και την ικανότητά της να εμπνέει και να χτίζει γέφυρες συνεργασίας.

Η διαδρομή της εκτείνεται από τη Δικαιοσύνη και τα Μέσα Ενημέρωσης έως την Πολιτική και την Επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας το προφίλ μιας γυναίκας με επιρροή και διεθνή εμβέλεια.

Διαβάστε επίσης:

Ουγγαρέζος κατά «Real View»: «Ντροπή σας, αυτό είναι τηλεοπτική ασχήμια – Έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες» (Video)

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει σαν μια κοινή π#@ρνη» – Το βίντεο μετά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση revenge porn

Η ατάκα που εξόργισε τη Φαίη Σκορδά – «Η εποχή του τι φοράει η γυναίκα και φταίει το μίνι και όχι ο άντρας, ανήκει στο παρελθόν» (Video)