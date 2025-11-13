«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Πρώτος ο Λάκης Λαζόπουλος στην τηλεθέαση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε ο Λάκης Λαζόπουλος, με τη δεύτερη εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να κατακτά με άνεση την κορυφή, το βράδυ της Τετάρτης (12/11).
Ο δημιουργός συνέταξε τη… σατιρική επιστολή και οι τηλεθεατές έσπευσαν με μεγάλο ενδιαφέρον να παραλάβουν το μήνυμά του, όπως αποδεικνύεται, άλλωστε, από τους πίνακες τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε μέσο όσο 16,5% στο δυναμικό κοινό, κόβοντας πρώτος το νήμα στην prime time. Ακολούθησαν ο Άγιος Έρωτας με 14,6% και το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι με 13,1%. Το Τότε και Τώρα σημείωσε μέσο όρο 12,4%, η Φάρμα 10,7%, το Grand Hotel 10,3%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 9,1%, το Real View 3,1%, το Παιδί 2,8% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2,2%.
Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 18,2%, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ 17,8%, το Grand Hotel 16,3%, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,5%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 10,2%, η Φάρμα 9,4%, το Τότε και Τώρα 8,4%, το Παιδί 2,7%, το Real View 2,6% και το Καλά θα πάει κι αυτό 1,7%.
Η σατιρική εκπομπή του MEGA ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού στην prime time της Τετάρτης, με την κάλυψη να αγγίζει τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό το «Τσαντίρι» κατέγραψε, μάλιστα, ποσοστό 21,4%.
Ο Λάκης Λαζόπουλος που -όπως φαίνεται- επέστρεψε δυναμικά στη μικρή οθόνη, ανανέωσε το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο MEGA.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Αλ Τσαντίρι Νιουζ – 16,5%
Άγιος Έρωτας – 14,6%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 13,1%
Τότε και τώρα – 12,4%
Φάρμα – 10,7%
Grand Hotel – 10,3%
Παιχνίδια Εκδίκησης – 9,1%
Real View – 3,1%
Το παιδί – 2,8%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,2%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Άγιος Έρωτας – 18,2%
Αλ Τσαντίρι Νιουζ – 17,8%
Grand Hotel – 16,3%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 15,5%
Παιχνίδια Εκδίκησης – 10,2%
Φάρμα – 9,4%
Τότε και τώρα – 8,4%
Το παιδί – 2,7%
Real View – 2,6%
Καλά θα πάει κι αυτό – 1,7%
Διαβάστε επίσης:
Έπεσε «μαύρο» στις πειρατικές οθόνες στους αγώνες της EuroLeague με το Dynamic Blocking!
ΕΡΤNews: Τα αίτια του φονικού στα Βορίζια και την οπλοκατοχή στα ορεινά της Κρήτης διερευνά η εκπομπή «365 στιγμές» (13/11)
Λαζόπουλος: Συγκλόνισε η γιαγιά, που μεγάλωσε 8 παιδιά – «Πού είναι εκείνο το fund να το ιδώ τετ α τετ να του πληρώσω το δάνειο;»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.