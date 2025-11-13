«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Πρώτος ο Λάκης Λαζόπουλος στην τηλεθέαση

Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε ο Λάκης Λαζόπουλος, με τη δεύτερη εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να κατακτά με άνεση την κορυφή, το βράδυ της Τετάρτης (12/11).

Ο δημιουργός συνέταξε τη… σατιρική επιστολή και οι τηλεθεατές έσπευσαν με μεγάλο ενδιαφέρον να παραλάβουν το μήνυμά του, όπως αποδεικνύεται, άλλωστε, από τους πίνακες τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε μέσο όσο 16,5% στο δυναμικό κοινό, κόβοντας πρώτος το νήμα στην prime time. Ακολούθησαν ο Άγιος Έρωτας με 14,6% και το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι με 13,1%. Το Τότε και Τώρα σημείωσε μέσο όρο 12,4%, η Φάρμα 10,7%, το Grand Hotel 10,3%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 9,1%, το Real View 3,1%, το Παιδί 2,8% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2,2%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 18,2%, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ 17,8%, το Grand Hotel 16,3%, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,5%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 10,2%, η Φάρμα 9,4%, το Τότε και Τώρα 8,4%, το Παιδί 2,7%, το Real View 2,6% και το Καλά θα πάει κι αυτό 1,7%.

Η σατιρική εκπομπή του MEGA ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού στην prime time της Τετάρτης, με την κάλυψη να αγγίζει τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό το «Τσαντίρι» κατέγραψε, μάλιστα, ποσοστό 21,4%.

Ο Λάκης Λαζόπουλος που -όπως φαίνεται- επέστρεψε δυναμικά στη μικρή οθόνη, ανανέωσε το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο MEGA.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αλ Τσαντίρι Νιουζ – 16,5%

Άγιος Έρωτας – 14,6%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 13,1%

Τότε και τώρα – 12,4%

Φάρμα – 10,7%

Grand Hotel – 10,3%

Παιχνίδια Εκδίκησης – 9,1%

Real View – 3,1%

Το παιδί – 2,8%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 18,2%

Αλ Τσαντίρι Νιουζ – 17,8%

Grand Hotel – 16,3%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 15,5%

Παιχνίδια Εκδίκησης – 10,2%

Φάρμα – 9,4%

Τότε και τώρα – 8,4%

Το παιδί – 2,7%

Real View – 2,6%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,7%

Διαβάστε επίσης:

Έπεσε «μαύρο» στις πειρατικές οθόνες στους αγώνες της EuroLeague με το Dynamic Blocking!

ΕΡΤNews: Τα αίτια του φονικού στα Βορίζια και την οπλοκατοχή στα ορεινά της Κρήτης διερευνά η εκπομπή «365 στιγμές» (13/11)

Λαζόπουλος: Συγκλόνισε η γιαγιά, που μεγάλωσε 8 παιδιά – «Πού είναι εκείνο το fund να το ιδώ τετ α τετ να του πληρώσω το δάνειο;»