Ο Alpha στην κεφαλή της κούρσας τηλεθέασης την Τετάρτη (5/11)

Αλλαγή πρωταγωνιστή στην κούρσα της τηλεθέασης χθες. Και μάλλον αναμενόμενη. Ο Alpha προσπέρασε το Mega.

Λογικό. Μια ματιά στις προγραμματικές προτάσεις, ιδίως στο prime time, των δύο σταθμών αλλά και του ανταγωνισμού – ιδίως εκείνου που προήλθε από τον ΑΝΤ1 – δίνουν συνδυαστικά την απάντηση.

Από τη μία υπήρχαν οι προτάσεις σειρών μυθοπλασίας. Από την άλλη η live μετάδοση του αγώνα Μπρίζ – Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Η κατάταξη από την δεύτερη θέση και μετά δεν άλλαξε δραματικά. Ο ΑΝΤ1 ωστόσο πρόσθεσε πόντους με την πρεμιέρα του τρίτου – και τελευταίο – κύκλου επεισοδίων της σειράς «Παιχνίδια εκδίκησης» και με την «Νύχτα αποκαλύψεων» έκανε limit up στη συνέχεια, στην – προχωρημένη – ώρα μετάδοσης της επίμαχης εκπομπής. Ελαχιστοποίησε δε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την απόσταση από το Mega.

Κέρδισε επίσης πόντους, από την προηγούμενη ημέρα και ο ΣΚΑΪ, οι οποίοι πιστώνονται στην πρεμιέρα της σατιρικής σειράς μυθοπλασίας «Τότε και τώρα» με τους σταντ απ περφόρμερ – ηθοποιούς Αλέξανδρο Τσουβέλα – Έλενα Χαραλαμπούδη. Το κανάλι του Φαλήρου μπορεί να παρέμεινε πέμπτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, η δυναμική του όμως την Τετάρτη είχε τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με εκείνη του Star.

Τα κανάλια της ΕΡΤ φαίνεται να έχουν επιλέξει να τεθούν εκτός συναγωνισμού παρότι έχουν πρωτογενές ακριβό περιεχόμενο. Ακόμα και η ΕΡΤ1 έχει παγωθεί κάτω από το Open με το υποπολλαπλάσιο μπάτζετ προγράμματος και δυνατότητες προτάσεων.

