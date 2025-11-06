search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 16:40
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 15:45

Ο Alpha στην κεφαλή της κούρσας τηλεθέασης την Τετάρτη (5/11)

06.11.2025 15:45
tileorasi

Αλλαγή πρωταγωνιστή στην κούρσα της τηλεθέασης χθες. Και μάλλον αναμενόμενη. Ο Alpha προσπέρασε το Mega.

Λογικό. Μια ματιά στις προγραμματικές προτάσεις, ιδίως στο prime time, των δύο σταθμών αλλά και του ανταγωνισμού – ιδίως εκείνου που προήλθε από τον ΑΝΤ1 – δίνουν συνδυαστικά την απάντηση.

Από τη μία υπήρχαν οι προτάσεις σειρών μυθοπλασίας. Από την άλλη η live μετάδοση του αγώνα Μπρίζ – Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Η κατάταξη από την δεύτερη θέση και μετά δεν άλλαξε δραματικά. Ο ΑΝΤ1 ωστόσο πρόσθεσε πόντους με την πρεμιέρα του τρίτου – και τελευταίο – κύκλου επεισοδίων της σειράς «Παιχνίδια εκδίκησης» και με την «Νύχτα αποκαλύψεων» έκανε limit up στη συνέχεια, στην – προχωρημένη – ώρα μετάδοσης της επίμαχης εκπομπής. Ελαχιστοποίησε δε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την απόσταση από το Mega.

Κέρδισε επίσης πόντους, από την προηγούμενη ημέρα και ο ΣΚΑΪ, οι οποίοι πιστώνονται στην πρεμιέρα της σατιρικής σειράς μυθοπλασίας «Τότε και τώρα» με τους σταντ απ περφόρμερ – ηθοποιούς Αλέξανδρο Τσουβέλα – Έλενα Χαραλαμπούδη. Το κανάλι του Φαλήρου μπορεί να παρέμεινε πέμπτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, η δυναμική του όμως την Τετάρτη είχε τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με εκείνη του Star.

Τα κανάλια της ΕΡΤ φαίνεται να έχουν επιλέξει να τεθούν εκτός συναγωνισμού  παρότι έχουν πρωτογενές ακριβό περιεχόμενο. Ακόμα και η ΕΡΤ1 έχει παγωθεί κάτω από το Open με το υποπολλαπλάσιο μπάτζετ προγράμματος και δυνατότητες προτάσεων.

Διαβάστε επίσης

Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά εάν θα κάνει νέο κόμμα – Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ΑΝΤ1

Αlpha: Εξελίξεις που προκαλούν «σεισμό» στο «Σόι σου»

ΣΚΑΪ: Αλλαγές «βιτρίνας» σε φρέσκια εκπομπή…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sidirodromos treno
ΕΛΛΑΔΑ

«Έγινε λάθος στο σύστημα» – Τι είπε ο σταθμάρχης στους μηχανοδηγούς για το τρένο σε λάθος γραμμή

kerameos_0611_1920-1080_new
BUSINESS

Ε.ΕΝ.Ε. – Κεραμέως: «Νέο πρόγραμμα επιδότησης για 50.000 θέσεις εργασίας – Ακούμε την πρόταση της Ε.ΕΝ.Ε για κατάρτιση των εργαζομένων»

velopoulos-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Kαουμπόι» κι ο Βελόπουλος μετά τον Άδωνι – «Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου»

pelosi
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρεται η Νάνσι Πελόζι από την πολιτική – Δεν θα είναι υποψήφια για το Κογκρέσο μετά από σχεδόν 40 χρόνια

patini
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος αλλά υπό επιτήρηση ο 13χρονος που άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο, προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 16:39
sidirodromos treno
ΕΛΛΑΔΑ

«Έγινε λάθος στο σύστημα» – Τι είπε ο σταθμάρχης στους μηχανοδηγούς για το τρένο σε λάθος γραμμή

kerameos_0611_1920-1080_new
BUSINESS

Ε.ΕΝ.Ε. – Κεραμέως: «Νέο πρόγραμμα επιδότησης για 50.000 θέσεις εργασίας – Ακούμε την πρόταση της Ε.ΕΝ.Ε για κατάρτιση των εργαζομένων»

velopoulos-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Kαουμπόι» κι ο Βελόπουλος μετά τον Άδωνι – «Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου»

1 / 3