ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 12:01
06.11.2025 10:29

Αlpha: Εξελίξεις που προκαλούν «σεισμό» στο «Σόι σου»

Τ’ανάσκελα πέφτουν Σάββας και Βαγγέλης λίαν συντόμως στο «Σόι σου» με όσα μαθαίνουν και τεκμηριωμένα διαπιστώνουν να «έρχονται».

Η Λυδία από καιρό είχε παρατηρήσει ανεξήγητες εκδηλώσεις συμπεριφοράς από τη Χαρά. Τυχαία ανακαλύπτει υπερηχογράφημα με… τρία έμβρυα.

Στο Χαμπέϊκο γίνεται το «έλα να δεις, μαζευτείτε ν ακούσετε». Σάββας και Βαγγέλης χαπακώνονται μετά τα απρόσμενα χαρμόσυνα μαντάτα, ενώ οι υποόλοιποι προσπαθούν θα «χωνέψουν» την εγκυμοσύνη.

Ένα νέο γαϊτανάκι απίθανων καταστάσεων αρχίζει να στήνεται καθώς η Μπέλα που έχει «βάλει στο μάτι» έναν νέο ηλικιακά κτηνίατρο, «ανακαλύπτει» συμπτωματικά πως ετοιμάζεται να γίνει πατέρας τρίδυμων.

Και ενώ στο σπίτι του Χαμπέα οι εξελίξεις προκαλούν «σεισμό» στο σπίτι των Τριανταφύλλου, η Αντωνία οργανώνει αποχαιρετιστήριο τραπέζι με καλεσμένες Λυδία, Όλγα Αλίνα, Μπέλα, καθώς με τον Κωνσταντίνο έχουν βρει νέο σπίτι και μετακομίζουν, από το πατρικό του στην Κηφισιά.

Την ίδια ημέρα όμως η Αλεξάνδρα σχεδιάζει να κάνει γκράντε τραπέζι στο σπίτι στο Μενέλαο τον Σάββα και τον Κωνσταντίνο. Τόμπολα…

