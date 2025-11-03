Τηλεθέαση – σοκ για το πρώτο νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» την Παρασκευή (31/10)

Την περίμεναν στον Alpha – είναι βέβαιο – την υψηλή τηλεθέαση για την πρεμιέρα του έκτου κύκλου επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου», όμως δεν περίμεναν το μέγεθός της.

Το 16,3%, στο οποίο στάθηκε ο δείκτης της Nielsen, παραπέμπει σε τηλεθεαματικότητες σειρών μυθοπλασίας περασμένων δεκαετιών. Μιλώντας με αριθμούς, στη συχνότητα του Alpha μεταξύ 20.00 και 22.00 συγκεντρώθηκαν και είδαν το διπλό εναρκτήριο επεισόδιο 1.640.000 τηλεθεατές.

Είχε δε τη διπλάσια (και κάτι ψιλά) επίδοση από το δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας, τη σειρά «Η γη της ελιάς», το 8% της οποία επ’ ουδενί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «μικρό» με τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί και τον κατακερματισμό των τηλεθεατών.

Τρίτη επιλογή ήταν ο «Τροχός της Τύχης», ο οποίος ξεπέρασε – έστω με μικρή διαφορά – την πρεμιέρα της ιατρικής δραματικής σειράς «Ο γιατρός» του Alpha, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά από εκείνην της σειράς «Το σόι σου».

Σε γενικές γραμμές, έντονη ήταν η εκπροσώπηση στην 10άδα της ημέρας της τυπολογίας των τηλεπαιχνιδιών, και επίσης έντονος ήταν ο διαμοιρασμός των τηλεθεατών, καθώς έξι εκπομπές του TOP 10 εμφανίστηκαν με παρεμφερείς επιδόσεις.

