search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 17:47
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 16:18

Τηλεθέαση – σοκ για το πρώτο νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» την Παρασκευή (31/10)

03.11.2025 16:18
soi soy nea sezon – new

Την περίμεναν στον Alpha – είναι βέβαιο – την υψηλή τηλεθέαση για την πρεμιέρα του έκτου κύκλου επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου», όμως δεν περίμεναν το μέγεθός της.

Το 16,3%, στο οποίο στάθηκε ο δείκτης της Nielsen, παραπέμπει σε τηλεθεαματικότητες σειρών μυθοπλασίας περασμένων δεκαετιών. Μιλώντας με αριθμούς, στη συχνότητα του Alpha μεταξύ 20.00 και 22.00 συγκεντρώθηκαν και είδαν το διπλό εναρκτήριο επεισόδιο 1.640.000 τηλεθεατές.

Είχε δε τη διπλάσια (και κάτι ψιλά) επίδοση από το δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας, τη σειρά «Η γη της ελιάς», το 8% της οποία επ’ ουδενί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «μικρό» με τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί και τον κατακερματισμό των τηλεθεατών.

Τρίτη επιλογή ήταν ο «Τροχός της Τύχης», ο οποίος ξεπέρασε – έστω με μικρή διαφορά – την πρεμιέρα της ιατρικής δραματικής σειράς «Ο γιατρός» του Alpha, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά από εκείνην της σειράς «Το σόι σου».

Σε γενικές γραμμές, έντονη ήταν η εκπροσώπηση στην 10άδα της ημέρας της τυπολογίας των τηλεπαιχνιδιών, και επίσης έντονος ήταν ο διαμοιρασμός των τηλεθεατών, καθώς έξι εκπομπές του TOP 10 εμφανίστηκαν με παρεμφερείς επιδόσεις.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: «Σκοτωμός» για συμμετοχή στη Eurovision 2026 – Υποβλήθηκαν 264 προτάσεις

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτικούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

Open: Και βραδινό τοκ σόου με τέσσερις παρουσιάστριες – Πρεμιέρα σήμερα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
party yaght 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε Σύρο για διακίνηση μεταναστών: Χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα πάρτι σε πολυτελή γιοτ

shein sex doll
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για τη Shein: Πουλάει κούκλα για σεξ με τη μορφή παιδιού

tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση–ρεκόρ για τον Alpha την Παρασκευή 31/10 – Η υψηλότερη της νέας σεζόν μέχρι τώρα

konstantellos-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντέλλος: Η παραπειστική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ και η αλήθεια για τη συνάντηση με τον Πιερρακάκη

mariah carey 77- new
LIFESTYLE

Μαράια Κάρεϊ: Αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, με ένα νέο «it’s time» βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

vissi-vandi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 17:45
party yaght 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε Σύρο για διακίνηση μεταναστών: Χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα πάρτι σε πολυτελή γιοτ

shein sex doll
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για τη Shein: Πουλάει κούκλα για σεξ με τη μορφή παιδιού

tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση–ρεκόρ για τον Alpha την Παρασκευή 31/10 – Η υψηλότερη της νέας σεζόν μέχρι τώρα

1 / 3