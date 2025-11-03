search
03.11.2025 13:52

ΕΡΤ: «Σκοτωμός» για συμμετοχή στη Eurovision 2026 – Υποβλήθηκαν 264 προτάσεις

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας υποψηφιοτήτων για καλλιτέχνη και τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα δια της ΕΡΤ, θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί μέσα Μαΐου στη Βιέννη.

Υποβλήθηκαν 264 προτάσεις και εκείνη που θα πάρει το «εισιτήριο» για τον 70η διοργάνωση θα προκύψει από αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, όπως τονίζεται από το Ραδιομέγαρο, με κορωνίδα δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

«Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική.

Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας», αναφέρει στην περιγραφή της διαδικασίας η ΕΡΤ.

