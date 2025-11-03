search
MEDIA

Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

03.11.2025 13:30

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

03.11.2025 13:30
new_york_times_new

Περισσότεροι από 300 αρθρογράφοι,  σχολιαστές / αναλυτές, αλλά και προβεβλημένες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων συγγραφείς και ηθοποιοί, με επιστολή τους στους New York Times προειδοποιούν ότι δεν θα στέλνουν κείμενα τους προς δημοσίευση από τις σελίδες γνώμη της εφημερίδας  έως ότου οι NYT αλλάξει «γραμμή» στην κάλυψη του γενοκτόνου πολέμου στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν, η εφημεριδα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη «διατήρηση της μηχανής θανάτου» που είναι η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ πολιτική του Ισραήλ για βομβαρδισμούς, λιμοκτονία και απαρτχάιντ στη Γάζα.

Με δυο λόγια κατηγορούν  την εφημερίδα για μεροληπτική κάλυψη που ευνοεί το Ισραήλ στις αναφορές της για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τουμπεργκ, ο συγγραφέας Μοσάμπ Αμπού Τοχα, η δημοσιογράφος/κριτικός ΜΜΕ Σάνα Σαΐντ (παρουσιάστρια των «Pop Americana» και «Backspace»), η βουλευτής των Δημοκρατικών Ρασίντα Χαρμπι Τλαΐμπ, ο συγγραφέας/δημοσιογράφος και επιμελητής εκδόσεων Νταν Σίαν, η διακεκριμένη ηθοποιός Χάνα Αϊνμπίντερ, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των εκατοντάδων που υπογράφουν την εκστρατεία διαμαρτυρίας «Boycott, Divest, Unsubscribe» («Μποικοτάζ, Αποεπένδυση, Απεγγραφή») η οποία οργανώθηκε από φιλοπαλαιστινιακούς φορείς και συλλογικότητες, όπως οι Writers Against War on Gaga, Adalah Justice Project, Palestine Solidarity Working Group.

Η επιστολή- εκστρατεία για μποικοτάζ των NYT έχει τρείς άξονες:  

  • Να θεσπιστούν νέα δημοσιογραφικά πρότυπα για την θεματολογία που αφορά στην Παλαιστίνη, αφού προηγουμένως διενεργηθεί έρευνα από το δημοσιογραφικό προσωπικό της εφημερίδας για μεροληπτική «γραμμή» σε βάρος της Παλαιστίνης
  • Να αποσυρθεί η ανυπόστατη έρευνα «Sreams Without Words» της εφημερίδας που βασίστηκε σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και ισχυρισμούς ότι Παλαιστίνιοι που συμμετείχαν στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κακοποίησαν σεξουαλικά Ισραηλινές γυναίκες και έχει απαξιωθεί ως ατεκμηρίωτη και ψευδής
  • Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας πρέπει να απευθύνει έκκληση για την επιβολή εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Απαιτούμε από τους Times να αναλάβουν την ευθύνη, να ενημερώσουν τα συντακτικά τους πρότυπα και να μετριάσουν τη ζημιά που έχει προκληθεί στον παλαιστινιακό λαό. Οι συντάκτες της εφημερίδας πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να πουν την αλήθεια για τη γενοκτονία του Ισραήλ», αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο που υπογράφουν οι 300 και πλέον προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

