Eurovision 2026: «Άνω τελεία» στις εξελίξεις του διαγωνισμού για το Ισραήλ με αφορμή το σχέδιο εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων

Η έκτακτη συνέλευση της EBU για το Ισραηλινό ζήτημα, που κατά εκτιμήσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αρχές – το αργότερο μέσα – Νοεμβρίου, ματαιώθηκε μεν από την Ένωση των Δημόσιων Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοράσεων, έπειτα από τις χθεσινές εξελίξεις στη Γάζα, αλλά η εκκρεμότητα της κρίσης στους κόλπους της παραμένει.

Το μεσοδιάστημα ως την τακτική γενική συνέλευση του Δεκεμβρίου, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι πυκνό σε εξελίξεις.

Κι αυτό διότι στο πρόσφατο προηγούμενο διάστημα δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις αλλά και χώρες (δια των κυβερνήσεων τους) είχαν λάβει σαφή θέση αποχής από τον επερχόμενο διαγωνισμό από το θεσμό, στην περίπτωση που θα συμμετάσχει στην Eurovision της Βιέννης η ΚΑΝ και κατ’ επέκταση εκπροσωπηθεί το Ισραήλ.

Για την ώρα το ενδεχόμενο να τεθεί εκτός της ερχόμενης διοργάνωσης το Ισραήλ δείχνει να απομακρύνεται.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζει στην «επόμενη κίνηση» των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των χωρών που απείλησαν με μποϊκοτάζ τον διαγωνισμό.

Η ισπανική RTVE τον περασμένο Σεπτέμβριο ψήφισε υπερ της αποχώρησης απο την Eurovision 2026, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ. Παρέμβαση στο ζήτημα είχε κάνει και λίγο νωρίτερα και ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, πηγαίνοντας στο πλαίσιο κριτικής του, ένα βήμα παραπέρα μιλώντας για μπλοκάρισμα του Ισραήλ σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, εφόσον ο πόλεμος στη Γάζα συνεχιζόταν.

Της συμμετοχής του Ισραήλ είχαν αντιταχθεί εν τω μεταξύ οι Ολλανδία, Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία, το Βέλγιο, ενώ σκεπτικισμός, στο πλαίσιο μετριοπαθούς στάσης (με στοιχεία ουδετερότητας) είχε καταγραφεί στη Φινλανδία και στην Σουηδική SVT.

Με την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα το κλίμα αναδιαμορφώνεται και μένει να φανεί πόσο θα επηρεάσει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της EBU, θεωρούν παρατηρητές που παρακολουθούν στενά τα τεκταινόμενατης Eurovision, εξελίσσεται σε πρόκληση όχι μόνο για την καλλιτεχνική ουσία του θεσμού , αλλά και για την ικανότητα της Ένωσης να διαχειριστεί μια κατάσταση όπου η πολιτική και η μουσική είναι πιο αλληλένδετες όσο ποτέ άλλοτε στα χρονικά του.

Διαβάστε επίσης:

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027–2031 με μία καινοτομία