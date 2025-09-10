EUROVISION 2026: Με πολιτική παρέμβαση ενδεχόμενη αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό – Με ερωτηματικό η συμμετοχή και της Ισλανδίας

Δύο νέα «χτυπήματα» ήρθαν να προστεθούν στην κρίση που έχει ξεσπάσει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων, εξαιτίας του Ισραήλ και των φρικαλεοτήτων που διαπράττει στη Γάζα, μερικά 24ώρα έπειτα από το προειδοποιητικό «ή αυτοί ή εμείς» της Σλοβένικης ραδιοτηλεόρασης στην EBU, στην περίπτωση που η ΚΑΝ εκπροσωπήσει το Ισραήλ στην Eurovision 2026 της Βιέννης.

Η RUV, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλανδίας, θα κάνει χρήση του νέου μέτρου της EBU για παράταση προθεσμίας στη δυνατότητα απόσυρσης εκπροσώπησης στην επόμενη Eurovision. Τη στάση αναμονής έκανε γνωστή ο πρόεδρος της RUV, Στέφαν Χον Χαφστάιν, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Visir του Ρέικιαβικ υπενθυμίζοντας την σαφή θέση που έχει λάβει η RUV, εκπροσωπώντας την Ισλανδία, και είχε δημοσιοποιήσει σε άρθρο του στην ίδια εφημερίδα με αφορμή την Γενική Συνέλευση της EBU τον Ιούλιο στο Λονδίνο.

«Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) συνεδριάσει στο Λονδίνο στις 3-4 Ιουλίου, το διοικητικό της συμβούλιο αντιμετωπίζει μια μοιραία απόφαση: Θα πρέπει μια χώρα που αντιμετωπίζει αξιόπιστες κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου να συνεχίσει να συμμετέχει στο πολιτιστικό φεστιβάλ της Ευρώπης;», έθετε τότε τον προβληματισμό ο επικεφαλής της RUV.

«Οι ενέργειες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η δολοφονία, η τρομοκρατία και η απαγωγή, ήταν εγκλήματα της πιο σοβαρής φύσης. Δικαίως καταδικάστηκαν. Αλλά ένα έγκλημα δεν δικαιολογεί ποτέ ένα άλλο. Το διεθνές δίκαιο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μπορούν να αντιδράσουν, ακόμη και σε περίπτωση υποτιθέμενης αυτοάμυνας. Η αντίδραση του Ισραήλ έχει καταστρέψει τις ζωές περισσότερων από δύο εκατομμυρίων αθώων κατοίκων της Γάζας, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν καμία συμμετοχή στην επίθεση της Χαμάς», σημείωνε τότε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της RUV.

Παρόλο που λίγες μέρες νωρίτερα η RUV άνοιξε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Söngvakeppnin 2026, τον εθνικό τελικό της χώρας για την Eurovision 2026, αναφέρθηκε πως η συμμετοχή του νικητή του Διαγωνισμού όσο και της Ισλανδίας δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιη.

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι σκέφτονται αν θέλουν να συμπεριληφθεί το Ισραήλ στον διαγωνισμό ή όχι, και δεν χρειάζεται να ανακοινώσουν τη συμμετοχή τους πριν τον Δεκέμβριο. Εμείς θα προκηρύξουμε συμμετοχές για το Söngvakeppnin, αλλά με την επιφύλαξη της συμμετοχής στη Eurovision. Απλώς δεν ξέρουμε αν αυτό θα συμβεί», δηλώνει τώρα ο Χαφστάιν.

«Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνή φόρουμ σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Έρνεστ Ουρτασούν,σε παρέμβασή του στην εκπομπή «La hora de La 1» της RTVE, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ισπανίας αλλά και συνέντευξη στην εφημερίδα La Vanguardia, επισημαίνοντας πάντως ότι η απόφαση για την συμμετοχή ανήκει στην RTVE. Ωστόσο υπαινίχθηκε ότι η χώρα του δεν αποκλείεται να κινηθεί όπως η Σλοβενία.

Ο Ορτασούν υπενθύμισε ότι η Ισπανία, δια του πρωθυπουργού της Πέδρο Σάντσες, έχει ήδη ζητήσει την αποβολή του Ισραήλ από τον διαγωνισμό – όπως έχει συμβεί με τη Ρωσία έπειτα από την εισβολή στην Ουκρανία – και εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτηρίζει «αντισημίτες» όσους καταγγέλλουν τη γενοκτονία στη Γάζα.

«Εκδηλώσεις όπως η Eurovision ή η Vuelta a España (ο ετήσιος ποδηλατικός αγώνας πολλαπλών σταδίων) φέρουν μια συγκεκριμένη εικόνα μιας χώρας», είπε, αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες κατά της ποδηλατικής ομάδας Israel-Premier Tech κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διοργάνωσης του αγώνα.

Και σε ότι αφορά στον τραγουδιστικό θεσμό της EBU, συνέχισε, λέγοντας: «Στην περίπτωση της Eurovision, δεν συμμετέχει ένας μεμονωμένος καλλιτέχνης, αλλά κάποιος που συμμετέχει εκπροσωπώντας τους συμπολιτες του και τη χώρα του».

Διαβάστε επίσης

Το Ελλάδα – Λιθουανία «απογείωσε» την τηλεθέαση της ΕΡΤ – Πρώτη θέση με μερίδιο ως και 60%

ΑΝΤ1: Την άλλη Δευτέρα αρχίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Στον «αέρα» το πλήρες προωθητικό βίντεο

Mega: Επανακάμπτει η Αναστασία Γιάμαλη από το άλλο Σάββατο (20/9) την ίδια ώρα