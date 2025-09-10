search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 10:57
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 10:37

Το Ελλάδα – Λιθουανία «απογείωσε» την τηλεθέαση της ΕΡΤ – Πρώτη θέση με μερίδιο ως και 60%

10.09.2025 10:37
sloukas-ellada-lithuania

Η πρόκριση της Εθνική Ελλάδας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες μπάσκετ της Ευρώπης έφερε υψηλή τηλεθέαση στην ΕΡΤ1, που μετέδωσε απευθείας την αναμέτρηση με τη Λιθουανία για τους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο αγώνας σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 46% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 47,8%, με την ΕΡΤ1 να σκαρφαλώνει στην κορυφή του πίνακα τηλεθεάσεων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Επιπλέον, στην ημερήσια τηλεθέαση, η ΕΡΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών, με μέσο μερίδιο 15,3% και στο δυναμικό κοινό με 18,1%.

Στη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ, η ΕΡΤ1 επικράτησε του ανταγωνισμού σε όλα τα επιμέρους κοινά. Μάλιστα, στο ανδρικό κοινό, η απόλυτη πλειοψηφία ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1, καθώς η τηλεθέαση άγγιξε το 54%. Στους νέους άνδρες 18-34 ετών, η μέση τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 60%, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό συντονίστηκε το 72%!

Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.793.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.930.000.

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε και η εκπομπή «Eurobasket Night», αμέσως μετά τον αγώνα. Η post game εκπομπή της ΕΡΤ1 κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 18,5% και στο δυναμικό κοινό 29%, με αποτέλεσμα να βρεθεί πρώτη έναντι των υπολοίπων καναλιών.

Ο ημιτελικός με την Τουρκία θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Την άλλη Δευτέρα αρχίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Στον «αέρα» το πλήρες προωθητικό βίντεο

Mega: Επανακάμπτει η Αναστασία Γιάμαλη από το άλλο Σάββατο (20/9) την ίδια ώρα

«Κοινωνία ώρα Mega»: Η «αστοχία» της Ανθής Βούλγαρη «χάλασε» ενδιαφέρον ρεπορτάζ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doha_attack
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ προκάλεσε σοκ και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα

omada_dias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στο Μοσχάτο: Κουκουλοφόρος άδειασε το ταμείο σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκε

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ergazomenoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

iphone17_kentriki2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτά είναι τα νέα iPhone 17 που παρουσιάσε η Apple – Οι καινοτομίες, οι τιμές και πότε κυκλοφορούν στην Ελλάδα (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 10:56
doha_attack
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ προκάλεσε σοκ και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα

omada_dias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στο Μοσχάτο: Κουκουλοφόρος άδειασε το ταμείο σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκε

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

1 / 3