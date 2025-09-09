Eurobasket 2025: Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 – Γαλανόλευκος «τυφώνας» σάρωσε τη «Λιέτουβα» – H Εθνική «πέταξε» για τους «4» μετά από 16 χρόνια και τώρα… Τουρκία

Η Εθνική, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, ισοπέδωσε την Λιθουανία στον προημιτελικό στη «Xiaomi Arena» της Ρίγας της Λετονίας και φώναξε «παρούσα» στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, για δέκατη φορά στην Ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009, 3η)!

Η Εθνική Ανδρών έκαμψε την αντίσταση και της Λιθουανίας, στα προημιτελικά της διοργάνωσης στη Ρίγα και με το τελικό 87-76 έδωσε συνέχεια στην απτόητη πορεία της προς το βάθρο! Στη «μάχη» της τετράδας, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9, 21:00) την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η… παρέα του, όχι μόνο το πίστεψαν, αλλά το έκαναν και πράξη! Με μία μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην ισχυρή Λιθουανία του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Γιόνας Βαλαντσιούνας και των 10 χιλιάδων Λιθουανών φιλάθλων στην Arena Riga της Λετονίας, πήραν μία άνετη νίκη, με 87-76 στον προημιτελικό, και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, δηλαδή από το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η εθνική προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης. Αυτή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Με φανταστική άμυνα κυρίως, με τον “ Giannis” να σημειώνει 29 πόντους με 9/14 δίποντα και 11/16 βολές, αλλά και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τον Βασίλη Τολιόπουλο να προσθέτει 17 πόντους με 3/4 τρίποντα, τον Κώστα Σλούκα διψήφιο με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ και τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να μετρά 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε ειδική αποστολή να μαρκάρει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και έκανε ό,τι μπορούσε, έστω κι αν χρεώθηκε με φάουλ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 5 κοψίματα είπε «στοπ» στις άγριες ορέξεις των Λιθουανών.

Η εθνική είχε 9/29 τρίποντα (8/22 η Λιθουανία). Ευστόχησε σε 22/28 βολές (16/21 οι παίκτες του Κουρτινάιτις. Μάζεψε 34 ριμπάουντ (35 οι Λιθουανοί) και υπέπεσε σε 12 φάουλ (13 οι αντίπαλοι). Κυρίως, όμως είχε πίστη!

The Greek Freak (29 PTS, 6 REB, 4 STL) leads Hellas to their first Semi-Finals in 16 years!#EuroBasket pic.twitter.com/X2rktk2Bok September 9, 2025

Η «γαλανόλευκη» δέχτηκε σερί 7-0 με το… καλημέρα όταν ο Κουρτινάιτις ξεκίνησε με δύο σέντερ τους Βαλαντσιούνας και Μπλάζεβιτς για να κάνει δύσκολη τη ζωή του “ Greek Freak”. Όμως, όχι μόνο επέστρεψε, αλλά προσπέρασε με +11 (24-35), με 15 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε 15 λεπτά στο α΄ μέρος, 4 κοψίματα του απίστευτου Κώστα Αντετοκούνμπο και 3/4 τρίποντα του Βασίλη Τολιόπουλου. Ξέφυγε και με +13 με ένα τεράστιο τρίποντο του Παπανικολάου (45-58), για να εκτοξεύσει τη διαφορά και στους +16 (55-71). Έκτοτε, απλώς μετρούσε αντίστροφα… για τον ημιτελικό με την Τουρκία, την ερχόμενη Παρασκευή (12/9).

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας τέλειωσε το ματς με double double (24 πόντους και 15 ριμπάουντ). Διψήφιοι για τη «Λιέτουβα» ήταν και οι Άρνας Βελίτσκα (12π.) και Γκίτις Ραντζεβίτσιους (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

Οι Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησαν στην αρχική πεντάδα της εθνικής. Τους Βελίτσκα, Σιβίντιες, Ρατζεβίτσιους, Μπλάζεβιτς και Βαλαντσιούνας επέλεξε ο Κουρτινάιτις, δηλαδή δύο σέντερ (Μπλάζεβιτς και Βαλαντσιούνας) για αμυντικό «τείχος» στον “ Greek Freak”. Ένα τρίποντο του Ραντζεβίτσιους και τέσσερις πόντοι του Βαλαντσιούνας έφεραν στο +7 (7-0) τη Λιθουανία. Ο Μήτογλου είχε αστοχήσει σε δύο διαδοχικά τρίποντα. Ο Αντετοκούνμπο θα… άνοιγε λογαριασμό για την Ελλάδα (7-2). Μετά, όμως είχε 0/2 ο άσος των Μπακς, με τους Λιθουανούς φιλάθλους να γιουχάρουν και να χαλούν το μυαλό του, όπως φάνηκε. Ο Μήτογλου μείωσε σε 7-4 και Ραντζεβίτσιους έκανε το 9-4. Ο “ Giannis” έκλεψε την μπάλα από τον Μπλάζεβιτς και νίκησε τους ψηλούς της Λιθουανίας (9-6) με hook. Κι όταν αστόχησε ο Μπλάζεβιτς, ο Μήτογλου πήδησε πιο ψηλά απ’ όλους, πήρε ένα παλικαρίσιο αμυντικό ριμπαουντ, με τον “ Greek Freak” να περνά όλη την άμυνα και να καρφώνει εντυπωσιακά (9-8). Με καλή άμυνα του Μήτογλου, ο Βαλαντσιούνας αστόχησε, αλλά θα ήταν άστοχος και ο “ Giannis” σε σουτ μέσης απόστασης.

Ο Βελίτσκα τιμώρησε την Ελλάδα με τρίποντο (12-8), αλλά αυτή τη φορά ο Μήτογλου θ’ απαντούσε έξω από τα 6.75 (12-10). Κι ο Σλούκας, μετά το κλέψιμο του Ντόρσεϊ, θα έβαζε την Ελλάδα για πρώτη φορά μπροστά (12-13). Και μετά το 14-13 του Βελίτσκα, ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε τρίποντο (14-16). Ο Βαλαντσιούνας κάθισε στον πάγκο για να πάρει ανάσες, το ίδιο και ο Μήτογλου με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να μπαίνει στο παρκέ. Ο Καλαϊτζάκης αντικατέστησε τον Παπανικολάου. Ο Μπλάζεβιτς είχε 2/2 βολές από φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο (16-16), ο Σαργκιούνας έκανε το 18-16, αλλά ο “ Giannis” απάντησε με 3 σερί πόντους (18-19). Ο Νορμάντας ισοφάρισε με μία βολή (19-19), για να κάνει ένα… απίστευτο κόψιμο στον Τουμπέλις ο Κώστας Αντετοκούνμπο! Και η εθνική απάντησε με σερί 5-0, από Γιάννης Αντετοκούνμπο και τρίποντο του Τολιόπουλου! Και η εθνική είχε επιστρέψει από το 7-0 υπέρ της Λιθουανίας και προηγείτο με +5 (19-24). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε σημειώσει τους 11 πόντους της Ελλάδας!

Στο ματς ο Σαμοντούροβ, μιας και ο Μήτογλου έχει 2 φάουλ. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκουράστηκε για τα πρώτα 5 λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Βαλαντσιούνας θα επέστρεφε για τη Λιθουανία αντί του Μπιρούτις. Ο Τάντας Σεντεκέρσκις με τρίποντο μείωσε σε 22-24, αλλά η εθνική θ’ απαντούσε με 5-0, χάρη σε τρίποντο του Τολιόπουλου και 2 βολές του Παπανικολάου (22-29). Ενδιάμεσα ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε κάνει κι άλλο μαγικό κόψιμο στον Τουμπέλις, μετρώντας 4 κοψίματα! Κι όταν ο Βαλαντσιούνας έβαλε την μπάλα στο διχτάκι(24-29), η «επίσημη αγαπημένη» εξαπέλυσε δύο τρίποντα, από Σαμοντούροβ και Σλούκα και προσπέρασε με +11 (24-35). Ο Βαλαντσιούνας με γκολ φάουλ (από Παπανικολάου) έκανε το 27-35. Και μετά το 27-37 από τον Καλαϊτζάκη, Βαλαντσιούνας και Ραντζεβίτσιους επέτρεψαν να μειώσει στους -6 (31-37) η «Λιέτουβα». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε με φάουλ τον Βαλαντσιούνας, αλλά ο Λιθουανός ΝΒΑερ ευστόχησε σε 2/2 βολές, η Λιθουανία είχε επιστρέψει από το -11 στο -4 (33-37).

Ο Βελίτσκα θα έκανε αντιαθλητικό στον “ Giannis” (33-39). Η Λιθουανία μείωσε στον πόντο (38-39), με Βαλαντσιούνας και τρίποντο του Άρνας Βελίτσκα και ο Σπανούλης πήρε τάιμ άουτ. Και μετά από μία απίστευτη ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο (προς τα πίσω) στον Τολιόπουλο, ο διεθνής γκαρντ ευστόχησε από τα επτάμισι μέτρα (38-42). Ήταν το 3ο εύστοχο τρίποντο του Τολιόπουλου στο ματς σε 4 προσπάθειες και έφτασε τους 9 πόντους! Στα 46΄΄ ο “ Giannis” ανέβασε τη διαφορά κι άλλο (38-44), σκορ ημιχρόνου. Από 15 πόντους σε ισάριθμα λεπτά είχαν οι δύο σούπερ σταρ, ένας για κάθε εθνική ομάδα, δηλαδή οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ είχε δώσει και 7 ριμπάουντ στην ομάδα του (2 ο “ Greek Freak). H «γαλανόλευκη» είχε παίξει εξαιρετική άμυνα, περιόρισε τα λάθη της (6 έναντι 8 των Λιθουανών), αλλά ο Βαλαντσιούνας νικούσε τον Μήτογλου και δημιουργούσε προβλήματα στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, η εθνική με 7/17 τρίποντα (4/8 η Λιθουανία) είχε χαλάσει το… πάρτι των 10 χιλιάδων Λιθουανών φιλάθλων, στην εξέδρα της Arena Riga.

Ο Σπανούλης έριξε τον Μήτογλου αντί του Τολιόπουλου, αλλά έκανε δύο γρήγορα φάουλ στον Βαλαντσιούνας, που είχε 3/4 βολές (41-44). Ο Μήτογλου είχε φτάσει τα 4 φάουλ (!) και έδωσε τη θέση του στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφεραν την εθνική στο +9 (41-50). Οι Λιθουανοί ήταν άστοχοι και ο Βαλαντσιούνας θα έκανε φάουλ (το 1ο του σέντερ των Νάγκετς) στον Γιάννη Αντετοκούνμπο (41-51 με 1/2 βολές του “ Giannis”. O Βαλαντσιούνας έκανε σκληρό φάουλ στον Γ. Αντετοκούνμπο, αλλά ο σούπερ σταρ της Ελλάδας αστόχησε και στις δύο βολές. Ο Σλούκας έκανε φάουλ στον Ίγκνας Σαργκιούνας, για το 43-51. Ο Μπλάζεβιτς μπήκε αντί του Βαλαντσιούνας, αλλά ο Σπανούλης κράτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα. Ο Ντόρσεϊ με διείσδυση πήρε το φάουλ και με 2/2 βολές έδωσε και πάλι διψήφια διαφορά στην Ελλάδα (43-53). Ο Νορμάντας έκανε φάουλ στον Σλούκα και η εθνική προσπέρασε για πρώτη φορά με +12 (43-55)! Ο Σαμοντούροβ μπήκε αντί του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Κι όταν ο Νορμάντας μείωσε (45-55), ο Παπανικολάου έβαλε τεράστιο τρίποντο (45-58) και η εθνική θα προσπερνούσε και με +13! Ένα άστοχο τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μία λάθος πάσα του Ντόρσεϊ θα είχαν ως αποτέλεσμα ένα 4-0 της «Λιέτουβα», 49-58, από τους Νορμάντας και Γκιεντράιτις. Ο Τολιόπουλος είχε 2/2 βολές (49-60) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έδινε τη θέση του στον αδελφό του, Κώστα. Ο Βαλαντσιούνας σκόραρε (51-60) με τον Κώστα Αντετοκούνμπο ν’ απαντά με κάρφωμα (51-62). Ο Βαλαντσιούνας πήγε στον πάγκο για ανάσες, αλλά ο “ Giannis” επέστρεψε. Μία βολή του Βελίτσκα διαμόρφωσε το 52-62 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να παίρνει το φάουλ από τον Γκιεντράιτις και αυτή τη φορά να ευστοχεί και στις δύο βολές (52-64). Η εθνική θα έμπαινε στο 4ο δεκάλεπτο με υπέρ της διαφορά +12, χάρη στους 20 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 7/12 δίποντα και 6/11 βολές. Ο Τολιόπουλος είχε 11 πόντους, 9 ο Σλούκας με 4 ασίστ, ενώ 6 ριμπάουντ είχε ο Κώστας Παπανικολάου. Με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Βαλαντσιούνας ήταν ο κορυφαίος της Λιθουανίας.

Hellas will compete for a #EuroBasket medal for the first time since 2009! 🇬🇷https://t.co/bw5nXF8BGu — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Με δίποντο του Τολιόπουλου ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο (52-66) και το +14 ήταν γεγονός! Κι όταν ο Γκιεντράιτις ευστόχησε σε τρίποντο (55-66), ο Παπανικολάου είχε ίδια απάντηση (55-69). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε το 4ο φάουλ του και έδωσε τη θέση του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Για να ευστοχήσει σε δίποντο ο Τολιόπουλος (είχε ευστοχήσει αμέσως πριν σε τρίποντο αλλά δεν μέτρησε γιατί είχε προηγηθεί φάουλ του Νορμάντας) και η «επίσημη αγαπημένη» προσπέρασε με +16 (55-71). Ήταν η ώρα να μπει στο παρκέ ο Βαλαντσιούνας που σκόραρε με την επιστροφή του (57-71). Ο Σαμοντούροβ κάρφωσε (57-73). Ο Γκιεντράιτις μείωσε σε 59-73 και ο Σαμοντούροβ αστόχησε σε τρίποντο. Ο Σλούκας μπήκε στο παρκέ αντί του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου. Αστόχησε σε τρεις και ο Καλαϊτζάκης και έδωσε τη θέση του στον Ντόρσεϊ. Ο Τολιόπουλος έκανε φάουλ στον Ραντζεβίτσιους που έβαλε τη μία βολή (60-73). Ο Σαμοντούροβ ήταν άστοχος ξανά σε τρίποντο, αλλά ο Ντόρσεϊ έκλεψε την μπάλα από τον Βελίτσκα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χορεύοντας «έγραψε» το 60-75 με εναπομείναντα χρόνο 3:18΄΄. Και αμέσως μετά πήρε και το φάουλ του Βελίτσκα. Το +16 (60-76) ήρθε με μία βολή του “ Giannis”.

O Σιρβίντις ήταν εύστοχος σε τρίποντο (63-76), αλλά η Ελλάδα είχε πάντα απαντήσεις. Ο “ Giannis” θα έκανε το 63-78. Το κάρφωμα του Γιόνας Βαλαντσιούνας (65-78) δεν θα άλλαζε τίποτα… Ο Σαμοντούροβ έχασε κι άλλο τρίποντο. Θα το έβαζε ο Βελίτσκα (68-78), με 1:28΄΄ πριν το τέλος. Ο Βελίτσκα κέρδισε και το φάουλ από τον Καλαϊτζάκη ρίχνοντας τη διαφορά (70-78), στα 1:01΄΄. Ο Τολιόπουλος που μπήκε αντί του Ντόρσεϊ με λέι απ έδωσε πάλι αέρα 10 πόντων στην Ελλάδα (70-80), στα 58΄΄. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε 5ο φάουλ, αλλά πλέον δεν είχε καμία σημασία. Ο Τουμπέλις μείως σε 71-80. Με βολές ο “ Giannis” έκανε το 71-82, για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Σιρβίντις (74-82), στα 40΄΄. Ο Σλούκας είχε 2/2 βολές (74-84) και ο Ραντζεβίτσιους στα 25΄΄ έβαλε την μπάλα στο καλάθι (76-84). Ο Σεντεκέρσκις έκανε φάουλ στον σούπερ σταρ της Ελλάδας και των Μιλγουόκι Μπακς, για το 76-86, από τα σταθερά χέρια του “ Greek Freak”. O Βελίτσκα ήταν άστοχος σε προσπάθεια τριών πόντων. Ο Βελίτσκα έκανε φάουλ στον Ντόρσεϊ στα 8΄΄, εκείνος έβαλε μία βολή (76-87), το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, αφού η μπάλα από το τρίποντο της… απελπισίας του απαρηγόρητου Γιόνας Βαλαντσιούνας βρήκε σίδερο. Η εθνική Ελλάδας μόλις είχε προκριθεί πανάξια στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης!

🇹🇷 vs. 🇬🇷



Absolute cinema in the FIBA EuroBasket 2025 Semi-Finals. pic.twitter.com/RBOuPybOBE — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Διαιτητές: Κάλιο (Καναδάς), Κόντε (Ισπανία), Βούλιτς (Κροατία)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Ριμάντας Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3), Ραντζεβίτσιους 10 (1), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1, Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24, Γκιεντράιτις 7 (1), Σαργκιούνας 4, Σιρβίντις 6 (2)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1), Τολιόπουλος 17 (3), Σλούκας 11 (1), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2), Σαμοντούροβ 5 (1), Αντετοκούνμπο Γ. 29, Αντετοκούνμπο Κ. 4, Μήτογλου 5 (1)

H εξέλιξη του σκορ

ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 76-87 ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΟΡ Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 24-23 ΕΛΛΑΔΑ

Greece got a good one coming up in Alexandros Samodurov. 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/1SP1DLx6W1 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Λιθουανία: 14/27 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 12/15 βολές, 24 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 4 επιθετικά), 15 ασίστ, 16 φάουλ, 10 λάθη, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Ελλάδα: 13/24 δίποντα, 8/20 τρίποντα, 13/18 βολές, 24 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 5 επιθετικά), 11 ασίστ, 16 φάουλ, 9 λάθη, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ

ΤΕΛΟΣ Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 52-64 ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 14-20 ΕΛΛΑΔΑ

Λιθουανία: 10/20 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/7 ολές, 17 ριμπάουντ (15 αμυντικά – 2 επιθετικά), 12 ασίστ, 8 φάουλ, 8 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Ελλάδα: 9/17 δίποντα, 7/17 τρίποντα, 5/7 βολές, 15 ριμπάουντ (12 αμυντικά – 3 επιθετικά), 7 ασίστ, 10 φάουλ, 6 λάθη, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ

ΤΕΛΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 38-44 ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 19-20 ΕΛΛΑΔΑ

Λιθουανία: 5/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ (6 αμυντικά – επιθετικά), 6 ασίστ, 4 φάουλ, 5 λάθη, 3 κλεψίματα

Ελλάδα: 7/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/3 βολές, 7 ριμπάουντ (6 αμυντικά – 1 επιθετικό), 3 ασίστ, 5 φάουλ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ

ΤΕΛΟΣ A’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 19-24 ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 19-24 ΕΛΛΑΔΑ

HOW DO YOU STOP THIS?



(asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Η Λιθουανία θα ξεκινήσει με Βελίτσκα, Σιβίντιες, Ρατζεβίτσιους, Μπλάζεβιτς και Βαλαντσιούνας. Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννης στο αρχικό σχήμα της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

9/9 17.00 Τουρκία – Πολωνία 91-77

21.00 Ελλάδα-Λιθουανία

10/9 17.00 Φινλανδία-Γεωργία

21.00 Γερμανία-Σλοβενία

