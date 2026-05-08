Νέα πυρά Άδωνι κατά Δένδια: Υπάρχουν υπουργοί «που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το Σύμπαν»

Σε… βεντέτα εξελίσσεται η κόντρα του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Νίκο Δένδια, με τον υπουργό Υγείας να αφήνει νέες αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας, λιγότερες από 24 ώρες μετά τα «πυρά» του στην Κ.Ο. της ΝΔ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Ά. Γεωργιάδης χώρισε τους υπουργούς σε τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρειες, άντε να κόψουμε και καμία κορδέλα, αυτούς που μιλάνε για όλα και αυτούς που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους.

Και μετά προσέθεσε και άλλη μια κατηγορία, λέγοντας ότι «υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το Σύμπαν». Σημείωσε, δε, ότι «εγώ θα μείνω στη φράση ότι όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Ο Μητσοτάκης στο κλείσιμο μου είπε “πράγματι Άδωνι δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδεις με το κυβερνητικό έργο”».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για ποιον χτυπά η καμπάνα…

Διαβάστε επίσης

Η διαφοροποίηση Θεοδωρικάκου και τα… ένσημα

Μάχη στήθος με στήθος για Τσίπρα-Καρυστιανού – Ποιος προηγείται

Ο ανεκδιήγητος Μπέος ζητά εντολή από τον Μητσοτάκη να καθαρίσει τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Πάρε μια μπουλντόζα»