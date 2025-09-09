Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Ξαφνιάστηκε αλλά… δεν μάσησε – Η αντίδραση του προπονητή στον σεισμό των 5.2 Ρίχτερ

Η στιγμή του δυνατού σεισμού των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα Ευβοίας, βρήκε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Εθνικής από τη Δανία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά αρχίζουν να χτυπούν τα κινητά με τις ειδοποιήσεις της Google για την ισχυρή δόνηση ενώ ο Εγκέλαδος ταρακουνά την αίθουσα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανώς ξαφνιασμένος «πάγωσε» και σταμάτησε τις δηλώσεις κοιτώντας δεξιά και αριστερά με αμηχανία, χωρίς ωστόσο να μιλάει.

Οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες ακούγονται να λένε «σεισμός» και να προχωρούν σε εκτιμήσεις για το μέγεθος της δόνησης.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, επανήλθε η… κανονικότητα και η συνέντευξη συνεχίστηκε με τον Σέρβο τεχνικό να μην προχωρά στο παραμικρό σχόλιο για τον μεγάλο σεισμό.

Σαν να μη συνέβη…

Δείτε μετά το 26’35”:

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Η Ελλάδα ηττήθηκε εντός έδρας 0-3 από τη Δανία για τον 3ο όμιλο των προκριματικών

Θεούλης οπαδός στο NCAA: Αντί να σουτάρει για 25.000 δολάρια, τρόλαρε την αντίπαλη ομάδα (video)

Ο Erling Haaland… «τράκαρε» με την πόρτα του πούλμαν της Εθνικής Νορβηγίας και έκανε τρία ράμματα! (photos)