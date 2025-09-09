search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 09:31
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 08:53

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Ξαφνιάστηκε αλλά… δεν μάσησε – Η αντίδραση του προπονητή στον σεισμό των 5.2 Ρίχτερ

09.09.2025 08:53
giovanovic_ivan

Η στιγμή του δυνατού σεισμού των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα Ευβοίας, βρήκε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Εθνικής από τη Δανία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά αρχίζουν να χτυπούν τα κινητά με τις ειδοποιήσεις της Google για την ισχυρή δόνηση ενώ ο Εγκέλαδος ταρακουνά την αίθουσα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανώς ξαφνιασμένος «πάγωσε» και σταμάτησε τις δηλώσεις κοιτώντας δεξιά και αριστερά με αμηχανία, χωρίς ωστόσο να μιλάει.

Οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες ακούγονται να λένε «σεισμός» και να προχωρούν σε εκτιμήσεις για το μέγεθος της δόνησης.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, επανήλθε η… κανονικότητα και η συνέντευξη συνεχίστηκε με τον Σέρβο τεχνικό να μην προχωρά στο παραμικρό σχόλιο για τον μεγάλο σεισμό.

Σαν να μη συνέβη…

Δείτε μετά το 26’35”:

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Η Ελλάδα ηττήθηκε εντός έδρας 0-3 από τη Δανία για τον 3ο όμιλο των προκριματικών

Θεούλης οπαδός στο NCAA: Αντί να σουτάρει για 25.000 δολάρια, τρόλαρε την αντίπαλη ομάδα (video)

Ο Erling Haaland… «τράκαρε» με την πόρτα του πούλμαν της Εθνικής Νορβηγίας και έκανε τρία ράμματα! (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Σεξουαλική Παρενόχληση - Κακοποίηση: Γιατί τα θύματα δε μιλούν - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

ploutarhos-kori-new
LIFESTYLE

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

manifest_0
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

agios savvas new
ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και Ογκολογικά Συμβούλια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για τους ασθενείς με καρκίνο

metaggisi-aimatos-new
ΥΓΕΙΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται ο 67χρονος ασθενής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 09:30
Σεξουαλική Παρενόχληση - Κακοποίηση: Γιατί τα θύματα δε μιλούν - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

ploutarhos-kori-new
LIFESTYLE

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

manifest_0
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

1 / 3