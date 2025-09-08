Θεούλης οπαδός στο NCAA: Αντί να σουτάρει για 25.000 δολάρια, τρόλαρε την αντίπαλη ομάδα (video)

Ενας οπαδός της κολεγιακής ομάδας του Μιζούρι έγινε… ήρωας το Σάββατο, στο παιχνίδι της ομάδας κόντρα σε αυτή του Κάνσας, για το κολεγιακό αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Τα δύο πανεπιστήμια έχουν τεράστια αντιπαλότητα η οποία υπάρχει από τις αρχές του 1900 και σε όποια σεζόν τυχαίνει να παίξουν αντίπαλες, το παιχνίδι είναι… must watch στις ΗΠΑ.

Ο εν λόγω οπαδός, ονόματι Κάρτερ Εϊρι, είναι ΑμεΑ (έχει χάσει το ένα του πόδι), αλλά παρ΄όλα αυτά κάνει αθλητισμό κανονικά.

Στο παιχνίδι κληρώθηκε να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει ένα σουτ από τις 45 γιάρδες και αν σημάδευε σωστά, θα κέρδιζε 25.000 δολάρια.

Εχοντας επίγνωση πως δεν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα να τα καταφέρει, σκαρφίστηκε κάτι που αντί να προκαλέσει γέλιο σε βάρος του από την κερκίδα, θα τον έκανε ήρωα.

Ετσι, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο κι ενώ στήθηκε η μπάλα για να σουτάρει, σήκωσε το μπλουζάκι που φορούσε, έχοντας γράψει ένα «μήνυμα» για την αντίπαλη ομάδα.

Εστρεψε προς το μέρος του πάγκο της αντίπαλης ομάδας δείχνοντας το «μήνυμα» που ήταν το «f@ck you» και κλώτσησε τη μπάλα προς τον πάγκο τους, για να αποθεωθεί από τους θεατές στην κατάμεστη κερκίδα.

A Missouri fan was brought onto the field to kick a field for a chance to win $25K



He decided to pull up his shirt and show his chest painted with “F KU” and kicked the ball at the Kansas sideline pic.twitter.com/6oZdtUnfwb September 7, 2025

«Είπα στη γυναίκα μου ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω το φάουλ. Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάτι που να δείξει σε όλους πόσο αντιπαθώ το Κάνσας. Όταν γεννιέσαι στην Κολούμπια, το μίσος για το Κάνσας είναι στο αίμα σου. Δεν θα πάρω τα εύσημα για την αλλαγή της ροής του αγώνα, αλλά θα κρατήσω ένα ποσοστό 10%. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Απλά μισώ το Κάνσας και χαίρομαι που κερδίσαμε» είπε.

Να σημειωθεί πως πριν την ενέργειά του, το Μιζούρι έχανε και μετά το ματς γύρισε…

Διαβάστε επίσης:

Ο Erling Haaland… «τράκαρε» με την πόρτα του πούλμαν της Εθνικής Νορβηγίας και έκανε τρία ράμματα! (photos)

Ο Gattuso μίλησε για τη Γάζα λίγο πριν το ματς με το Ισραήλ: «Είναι οδυνηρό να βλέπεις παιδιά να σκοτώνονται, υπάρχει τόσο πολύς πόνος»

Προκριματικά Μουντιάλ: Κρίσιμο ματς με Δανία για την Εθνική που ψάχνει το 2 στα 2