search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 14:45
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 13:44

Θεούλης οπαδός στο NCAA: Αντί να σουτάρει για 25.000 δολάρια, τρόλαρε την αντίπαλη ομάδα (video)

08.09.2025 13:44
opados-ncaa

Ενας οπαδός της κολεγιακής ομάδας του Μιζούρι έγινε… ήρωας το Σάββατο, στο παιχνίδι της ομάδας κόντρα σε αυτή του Κάνσας, για το κολεγιακό αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Τα δύο πανεπιστήμια έχουν τεράστια αντιπαλότητα η οποία υπάρχει από τις αρχές του 1900 και σε όποια σεζόν τυχαίνει να παίξουν αντίπαλες, το παιχνίδι είναι… must watch στις ΗΠΑ.

Ο εν λόγω οπαδός, ονόματι Κάρτερ Εϊρι, είναι ΑμεΑ (έχει χάσει το ένα του πόδι), αλλά παρ΄όλα αυτά κάνει αθλητισμό κανονικά.

Στο παιχνίδι κληρώθηκε να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει ένα σουτ από τις 45 γιάρδες και αν σημάδευε σωστά, θα κέρδιζε 25.000 δολάρια.

Εχοντας επίγνωση πως δεν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα να τα καταφέρει, σκαρφίστηκε κάτι που αντί να προκαλέσει γέλιο σε βάρος του από την κερκίδα, θα τον έκανε ήρωα.

Ετσι, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο κι ενώ στήθηκε η μπάλα για να σουτάρει, σήκωσε το μπλουζάκι που φορούσε, έχοντας γράψει ένα «μήνυμα» για την αντίπαλη ομάδα.

Εστρεψε προς το μέρος του πάγκο της αντίπαλης ομάδας δείχνοντας το «μήνυμα» που ήταν το «f@ck you» και κλώτσησε τη μπάλα προς τον πάγκο τους, για να αποθεωθεί από τους θεατές στην κατάμεστη κερκίδα.

«Είπα στη γυναίκα μου ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω το φάουλ. Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάτι που να δείξει σε όλους πόσο αντιπαθώ το Κάνσας. Όταν γεννιέσαι στην Κολούμπια, το μίσος για το Κάνσας είναι στο αίμα σου. Δεν θα πάρω τα εύσημα για την αλλαγή της ροής του αγώνα, αλλά θα κρατήσω ένα ποσοστό 10%. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Απλά μισώ το Κάνσας και χαίρομαι που κερδίσαμε» είπε.

Να σημειωθεί πως πριν την ενέργειά του, το Μιζούρι έχανε και μετά το ματς γύρισε…

Διαβάστε επίσης:

Ο Erling Haaland… «τράκαρε» με την πόρτα του πούλμαν της Εθνικής Νορβηγίας και έκανε τρία ράμματα! (photos)

Ο Gattuso μίλησε για τη Γάζα λίγο πριν το ματς με το Ισραήλ: «Είναι οδυνηρό να βλέπεις παιδιά να σκοτώνονται, υπάρχει τόσο πολύς πόνος»

Προκριματικά Μουντιάλ: Κρίσιμο ματς με Δανία για την Εθνική που ψάχνει το 2 στα 2

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akis-diksimos-new
LIFESTYLE

Άκης Δείξιμος: Η οργισμένη ανάρτηση για τη συναυλία Μπιθικώτση – «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν, ντροπή»

gideon saar
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

assad-new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Συρία δημοπραττεί πολυτελή αυτοκίνητα του Άσαντ για την ανοικοδόμησή της – Ferrari, Lamborghini και Aston Martin στο «σφυρί»

eisaggelia_0809_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Προφυλακιστέος ο 17χρονος που άρπαξε το βρέφος

1.Πάνελ+7
ADVERTORIAL

Growthfund Agora: Μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 14:45
akis-diksimos-new
LIFESTYLE

Άκης Δείξιμος: Η οργισμένη ανάρτηση για τη συναυλία Μπιθικώτση – «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν, ντροπή»

gideon saar
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

assad-new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Συρία δημοπραττεί πολυτελή αυτοκίνητα του Άσαντ για την ανοικοδόμησή της – Ferrari, Lamborghini και Aston Martin στο «σφυρί»

1 / 3