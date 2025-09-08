Ο Gattuso μίλησε για τη Γάζα λίγο πριν το ματς με το Ισραήλ: «Είναι οδυνηρό να βλέπεις παιδιά να σκοτώνονται, υπάρχει τόσο πολύς πόνος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Τζενάρο Γκατούζο ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, αυτή τη φορά κόντρα στο Ισραήλ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Λίγες ώρες πριν το ματς με το Ισραήλ ο Γκατούζο δεν απέφυγε να σχολιάσει τη γενοκτονία στη Γάζα. στο πλαίσιο των δηλώσεων του για την επικείμενη αναμέτρηση.
Ο προπονητής της ιταλικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, Τζενάρο Γκατούζο, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα δεινά του παλαιστινιακού λαού σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ (QNA).
«Θα είναι δύσκολο το ματς. Το Ισραήλ είναι διαφορετική ομάδα από την Εσθονία, με μεγαλύτερη ποιότητα. Στα τελευταία επτά παιχνίδια έχει χάσει μόνο μία φορά, από τη Νορβηγία. Πρέπει να τους δείξουμε σεβασμό και τα παιδιά το ξέρουν. Θα βασιστούμε στην εμφάνισή μας απέναντι στην Εσθονία, στην αυτοπεποίθησή μας, στην ένταση μας και στη θέλησή μας να παίξουμε το παιχνίδι. Η κατάσταση εκτός γηπέδου; Είναι οδυνηρό να βλέπεις τι συμβαίνει… Άνθρωποι και παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Υπάρχει τόσος πολύς πόνος και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Οδύνη και σεβασμός για τους νεκρούς», τόνισε ο Ιταλός προπονητής.
Ο Γκατούζο πρόσθεσε επίσης ότι είναι «άνθρωπος της ειρήνης» και ελπίζει ότι η ειρήνη θα επικρατήσει παντού, τονίζοντας ότι του ραγίζει την καρδιά αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.
«Η ιταλική ομάδα είχε την ατυχία να κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με την ισραηλινή ομάδα», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ιταλός προπονητής στη συνέντευξη τύπου.
«Δυστυχώς, το Ισραήλ περιλαμβάνεται στον όμιλο και δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο από το να παίξουμε εναντίον τους και να κάνουμε τη δουλειά μας», τόνισε o Γκατούζο ο οποίος ωστόσο προχώρησε αργότερα σε επανορθωτική – διευκρινιστική δήλωση, ότι τα περί «ατυχίας» αφορούσαν αποκλειστικά το αγωνιστικο κομμάτι.
Διαβάστε επίσης:
Προκριματικά Μουντιάλ: Κρίσιμο ματς με Δανία για την Εθνική που ψάχνει το 2 στα 2
Eurobasket: Ο… ημίθεος Γιάννης, η Λιθουανία και το όνειρο για μετάλλιο
Ντόντσιτς… όνειρο πήγε μόνος του την Σλοβενία στα προημιτελικά του Eurobasket: Νίκησαν 84-77 την Ιταλία και τώρα… Γερμανία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.