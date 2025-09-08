Ο Gattuso μίλησε για τη Γάζα λίγο πριν το ματς με το Ισραήλ: «Είναι οδυνηρό να βλέπεις παιδιά να σκοτώνονται, υπάρχει τόσο πολύς πόνος»

Ο Τζενάρο Γκατούζο ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, αυτή τη φορά κόντρα στο Ισραήλ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Λίγες ώρες πριν το ματς με το Ισραήλ ο Γκατούζο δεν απέφυγε να σχολιάσει τη γενοκτονία στη Γάζα. στο πλαίσιο των δηλώσεων του για την επικείμενη αναμέτρηση.

Italy’s national football team head coach, Gennaro Gattuso expressed grief over the suffering of Gaza especially civilians and children who continue to endure bombardment and blockade under Israeli aggression. #Gaza #Football #Solidarity #SinarDaily https://t.co/7QAiUYAa7o — Sinar Daily (@sinardailymy) September 8, 2025

Ο προπονητής της ιταλικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, Τζενάρο Γκατούζο, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα δεινά του παλαιστινιακού λαού σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ (QNA).

"Servono attenzione ed equilibrio contro Israele"

"La guerra? Rispetto e dolore per i morti"



Le parole di Gattuso prima di #IsraeleItalia https://t.co/RoVuc8KaGm — GOAL Italia (@GoalItalia) September 7, 2025

«Θα είναι δύσκολο το ματς. Το Ισραήλ είναι διαφορετική ομάδα από την Εσθονία, με μεγαλύτερη ποιότητα. Στα τελευταία επτά παιχνίδια έχει χάσει μόνο μία φορά, από τη Νορβηγία. Πρέπει να τους δείξουμε σεβασμό και τα παιδιά το ξέρουν. Θα βασιστούμε στην εμφάνισή μας απέναντι στην Εσθονία, στην αυτοπεποίθησή μας, στην ένταση μας και στη θέλησή μας να παίξουμε το παιχνίδι. Η κατάσταση εκτός γηπέδου; Είναι οδυνηρό να βλέπεις τι συμβαίνει… Άνθρωποι και παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Υπάρχει τόσος πολύς πόνος και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Οδύνη και σεβασμός για τους νεκρούς», τόνισε ο Ιταλός προπονητής.

Ο Γκατούζο πρόσθεσε επίσης ότι είναι «άνθρωπος της ειρήνης» και ελπίζει ότι η ειρήνη θα επικρατήσει παντού, τονίζοντας ότι του ραγίζει την καρδιά αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.

«Η ιταλική ομάδα είχε την ατυχία να κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με την ισραηλινή ομάδα», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ιταλός προπονητής στη συνέντευξη τύπου.

«Δυστυχώς, το Ισραήλ περιλαμβάνεται στον όμιλο και δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο από το να παίξουμε εναντίον τους και να κάνουμε τη δουλειά μας», τόνισε o Γκατούζο ο οποίος ωστόσο προχώρησε αργότερα σε επανορθωτική – διευκρινιστική δήλωση, ότι τα περί «ατυχίας» αφορούσαν αποκλειστικά το αγωνιστικο κομμάτι.

🆕Pelatih Italia, Gennaro Gattuso telah klarifikasi pernyataannya tentang Israel, bahwa dia menyesal karena level permainan mereka yang kuat, bukan karena konflik di Gaza.



[📰 @skysport] pic.twitter.com/rvY2aBZBpS — AllAbout Sport News 🇮🇩 (@allaboutnews06) September 8, 2025

