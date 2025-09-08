Eurobasket: Ο… ημίθεος Γιάννης, η Λιθουανία και το όνειρο για μετάλλιο

Παρά το γεγονός ότι η η Εθνική ζορίστηκε κάπως προς το τέλος από το μαχητικό Ισραήλ,τελικά το… θηρίο που ακούει στο όνομα Γιάννης Αντετοκούνμπο – ο οποίος βρίσκεται σε φάση… από άλλο πλανήτη – αλλά και όλα τα άλλα παιδιά τελικά «καθάρισαν» το ματσάκι και τώρα πλέον βλέπουν ψηλά.

Η χθεσινή νίκη στη Ρίγα μπορεί σε γενικές γραμμές να μοιάζει φυσιολογική, ωστόσο, μετά τα διαδοχικά στραπάτσα Γαλλίας και Σερβίας, που αποχαιρέτησαν άδοξα τη διοργάνωση, είναι δείγμα ποιότητας, αλλά και ψυχολογίας το γεγονός ότι η Εθνική δεν έπεσε κι αυτή θύμα μιας έκπληξης. Βέβαια, με τον Αντετοκούνμπο σε κατάσταση παροξυσμού και τους Σλούκα και Σαμοντρούροφ να «κόβουν τα φτερά» του Ισραήλ όταν αυτό έδειχνε διάθεση να αμφισβητήσει την κυριαρχία των παικτών μας, όλα έγιναν πιο εύκολα.

Giannis Antetokounmpo in a 84-79 win vs. Israel : 37 points on 18-23 shooting & 10 rebounds in 29 minutes pic.twitter.com/sKegeh1Ivu — Lee Harvey (@MusikFan4Life) September 8, 2025

Πόσο καλός ήταν ο Γιάννης; Το σχόλιο του επίσημου λογαριασμού της FIBA στο Χ τα λέει όλα: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, είμαι πεπεισμένος», έγραψε ο διαχειριστής, προσθέτοντας ένα σκίτσο που δείχνει τον «Greek Freak» να καρφώνει και, ταυτόχρονα να… κεραυνοβολεί τον αντίπαλό του.

Επίσης, η ομάδα του, οι Μιλγουόκι Μπακς, ήταν… συγκρατημένη στα σχόλιά της: «Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο», έγραψαν στο Χ, μαζί με τα στατιστικά του (37 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 78% ευστοχία). Ευτυχώς κάποιοι δεν άκουσαν τον τουλάχιστον ατυχή αστεϊσμό του προπονητή του Ισραήλ.

Best player in the world.



37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025

Για τον Γιάννη έκανε ειδική αναφορά και ο Βασίλης Σπανούλης, στη συνέντευξή του: «Επέλεξαν να τον παίξουν διαφορετικά, για αυτό έπαιξε διαφορετικά και είχε λιγότερες ασίστ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Παίρνουμε ό,τι μας δίνουν. Μας δίνουν παγίδες, έχουμε σουτέρ, δεν μας δίνουν παγίδες, παίζουμε ένας εναντίον ενός. Περιμένω να βάλουν στον Γιάννη κι άλλες παγίδες, δύο και τρεις παίκτες και ελπίζω στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν. Όπως σέβονται όλους τους άλλους παίκτες να σεβαστούν και τον Γιάννη».

Μια χαρά τα λέει ο Σπανούλης: ο Γιάννης σε 29 λεπτά συμμετοχής και έχοντας στην πλάτη του σχεδόν όλη την επίθεση της εθνικής εκτέλεσε μόλις 2 βολές από φάουλ κι αυτές συμπληρωματικές μετά από καλάθι. Ο «Greek Freak» τρώει πολύ ξύλο και στις δύο ρακέτες και οι διαιτητές… κάνουν πως δεν το βλέπουν και αυτό είναι πρόβλημα. Ιδίως αν κανείς σκεφθεί ότι ο Σλοβένος Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος επίσης κάνει εξαιρετικό τουρνουά και διεκδικεί μαζί με τον Γιάννη τον τίτλο του MVP της φάσης των 16, παίρνει φάουλ ακόμα κι αν ο αντίπαλος τον… κοιτάξει στραβά. Οπότε ορθώς ο Σπανούλης μιλάει για σεβασμό.

Εν πάση περιπτώσει, και τώρα, Λιθουανία: μια ομάδα με πολύ καλά χαρακτηριστικά, προερχόμενη από μια μεγάλη σχολή του μπάσκετ, με ηγέτη τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, που πέταξαν εκτός τουρνουά την οικοδέσποινα Λετονία, όπερ σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Τα είπε άλλωστε και στη συνέντευξη μετά το ματς με το Ισραήλ, ο κόουτς Σπανούλης: «Όλοι ξέρουν ότι το Λιθουανικό μπάσκετ έχει τη δική του σχολή. Πάντα είναι ανταγωνιστικοί, είναι πολύ καλή ομάδα με μεγάλα κορμιά στο ζωγραφιστό. Ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».

Ωστόσο, με την εθνική σε καλή φόρμα και την ψυχολογία στα ύψη, τον Γιάννη σε κατάσταση παροξυσμού και όλους του παίκτες αποφασισμένούς, δεν αποκλείεται να δούμε πράματα και θάματα και – γιατί όχι – και μετάλλιο στο τέλος. Πλέον όλα είναι πιθανά.

Διαβάστε επίσης

Ντόντσιτς… όνειρο πήγε μόνος του την Σλοβενία στα προημιτελικά του Eurobasket: Νίκησαν 84-77 την Ιταλία και τώρα… Γερμανία

Formula 1: Κακός χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν – «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» (Video)

Κωπηλασία – Ευρωπαϊκό Κ23: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών