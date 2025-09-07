search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 18:00
07.09.2025 16:52

Formula 1: Κακός χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν – «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» (Video)

07.09.2025 16:52
f1

Κακός χαμός έγινε στο Γκραν Πρι της Μόντσα από την πρώτη κιόλας στροφή του αγώνα της Formula 1.

Με τον Μαξ Φερστάπεν να εκκινεί από την pole position και τον Λάντο Νόρις δίπλα του στη δεύτερη θέση, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull συνέκλινε προς την πλευρά του βρετανού αμέσως μετά τα «πράσινα φώτα» με αποτέλεσμα να τον στείλει στα χόρτα.

Αμέσως, μετά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκοψε δρόμο σε ένα σικέιν για να μην τον προσπεράσει ο οδηγός της McLaren.

Λίγο αργότερα, η FIA ενημέρωσε τον Φερστάπεν να δώσει πίσω την πρώτη θέση στον Νόρις, καθώς η κίνησή του θεωρήθηκε αντικανονική και επικίνδυνη.

«Μα τι κάνει αυτός ο ηλίθιος; Στην αρχή με σπρώχνει στο γρασίδι και μετά κόβει το σικέιν», φώναζε έξαλλος ο Λάντο Νόρις από το Team radio της McLaren.

