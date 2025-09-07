search
07.09.2025 11:46

«Να τον χαίρεστε – Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα»: Σάλος στα social media για τις (μη) δηλώσεις του Σπανούλη για την γενοκτονία στη Γάζα (Photos)

07.09.2025 11:46
spanoulis-sef-3423

Σάλος έχει προκληθεί στα social media για τις δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλη Σπανούλη ενόψει της αναμέτρησης με το Ισραήλ για το Eurobasket.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς, έπειτα από σχετική ερώτηση που του έγινε, αρνήθηκε να σχολιάσει την γενοκτονία στην Γάζα από το Ισραήλ ισχυριζόμενος πως αν και «γνωρίζει την κατάσταση εκεί», ο ρόλος είναι να μιλήσει «μόνο για μπάσκετ».

«Είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στο μπάσκετ», ανέφερε συγκεκριμένα.

Πολλοί ήταν οι χρήστες των social media που κατακεραύνωσαν την στάση αυτή του Σπανούλη. Πολλοί μάλιστα θυμήθηκαν πως στο παρελθόν, ο Σπανούλης είχε στηρίξει ανοιχτά την υποψηφιότητα Μώραλη στον Πειραιά, δείγμα πως δεν αποτελεί μόνιμη στάση του το να μην τοποθετείται για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ κάποιοι έκαναν αναδρομή και στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητή της Μονακό όταν και είχε πει πως δεν νιώθει πίεση καθώς «πίεση νιώθουν αυτοί που δεν έχουν να φάνε ή να πληρώσουν το γάλα των παιδιών τους, αυτό που κάνω εγώ είναι ευλογία».

Δείτε ορισμένες από τις αντιδράσεις για τον προπονητή της Εθνικής:

