Ο θρύλος του τένις Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Ο Σουηδός θρύλος του τένις, Μπιόρν Μποργκ, εμβληματική μορφή του αθλήματος από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως τις αρχές του ’80, αποκαλύπτει ότι πάσχει από καρκίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής εφημερίδας Expressen.

Η πληροφορία βασίζεται στην παρουσίαση της επερχόμενης αυτοβιογραφίας του, που έγινε στην Ιταλία.

«Ο Μπιόρν Μποργκ γράφει ότι πάσχει από καρκίνο στην αυτοβιογραφία του Battiti del cuore (“Χτύποι της καρδιάς”), σύμφωνα με ιταλικά μέσα», αναφέρει το Expressen.

Η εφημερίδα επικαλείται την παρουσίαση του βιβλίου στην ιταλική έκδοση της Amazon, την οποία συμβουλεύτηκε και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Εκεί περιγράφεται πως ο παλαίμαχος πρωταθλητής αντιμετωπίζει μια «νέα πρόκληση — την πιο σημαντική και ακόμη ανοιχτή — απέναντι στον καρκίνο».

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ με την Ισπανία με 90-86 και την πρωτιά στον όμιλο και… τώρα Ισραήλ – Εκτός νοκ άουτ οι «Φούρια Ρόχα»

EuroBasket 2025: Με Γιάννη για τη νίκη-πρωτιά επί της Ισπανίας η Εθνική – Τα σενάρια και οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16» (videos)

Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωτιά Τουρκίας, 95-90 τη Σερβία – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»