Eurobasket: Η Εθνική κόντρα στο Ισραήλ με φόντο τους «8»

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ θα κλείσει σήμερα την φάση των «16» του Eurobasket.

Η φάση των νοκ άουτ ξεκίνησε χθες στη Ρίγα της Λετονίας όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το Ισραήλ και πάει ως απόλυτο φαβορί για τη νίκη.

Μια νίκη που αν έρθει θα την στείλει στην Λιθουανία στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης και όλα είναι ανοιχτά μετά για την 4αδα.

Ο Βασίλης Σπανούλης το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ο τραυματισμός του Σαμοντούροφ για τον οποίο θα αποφασιστεί σήμερα αν θα συμπεριληφθεί στην 12αδα.

Οι Ισραηλινοί θα στηριχθούν στον Αβντίγια ο οποίος είναι η σημαντικότερη απειλή για τους παίκτες της εθνικής μας η οποία θέλει να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα από την αρχή και να προχωρήσει στου «8» της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6/9

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Φινλανδία – Σερβία 92-86

Κυριακή 7/9

12:00 Πολωνία – Βοσνία

15:15: Γαλλία- Γεωργία

18:30 Ιταλία – Σλοβενία

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

Τουρκία – Πολωνία ή Βοσνία

Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία

Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ

Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία

