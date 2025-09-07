search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

07.09.2025 08:00

Eurobasket: Η Εθνική κόντρα στο Ισραήλ με φόντο τους «8»

07.09.2025 08:00
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ θα κλείσει σήμερα την φάση των «16» του Eurobasket.

Η φάση των νοκ άουτ ξεκίνησε χθες στη Ρίγα της Λετονίας όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το Ισραήλ και πάει ως απόλυτο φαβορί για τη νίκη.

Μια νίκη που αν έρθει θα την στείλει στην Λιθουανία στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης και όλα είναι ανοιχτά μετά για την 4αδα.

Ο Βασίλης Σπανούλης το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ο τραυματισμός του Σαμοντούροφ για τον οποίο θα αποφασιστεί σήμερα αν θα συμπεριληφθεί στην 12αδα.

Οι Ισραηλινοί θα στηριχθούν στον Αβντίγια ο οποίος είναι η σημαντικότερη απειλή για τους παίκτες της εθνικής μας η οποία θέλει να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα από την αρχή και να προχωρήσει στου «8» της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6/9

  • Τουρκία – Σουηδία 85-79
  • Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
  • Λιθουανία – Λετονία 88-79
  • Φινλανδία – Σερβία 92-86

Κυριακή 7/9

  • 12:00 Πολωνία – Βοσνία
  • 15:15: Γαλλία- Γεωργία
  • 18:30 Ιταλία – Σλοβενία 
  • 21:45 Ελλάδα – Ισραήλ

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

  • Τουρκία – Πολωνία ή Βοσνία
  • Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία
  • Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ
  • Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Βόμβα» από «Καθημερινή»: Το πιθανότερο είναι να μην πετύχει την τρίτη 4ετία ο Μητσοτάκης

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή 1 λόγω τεχνικού προβλήματος

ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Ένα καλώδιο προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει το πόρισμα της υπηρεσίας διερεύνησης ατυχημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Στις 12 η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Πού βρίσκονται τώρα η «Νίκη» και η «Αθηνά»

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

