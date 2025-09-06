search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 22:32
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

06.09.2025 22:06

Eurobasket 2025: Εντοπίστηκε ύποπτο πακέτο έξω από την Xiaomi Arena

06.09.2025 22:06
xiaomi-arena

Προσωρινός συναγερμός σήμανε έξω από την Xiaomi Arena στη Ρίγα της Λετονίας την ώρα που διεξάγονταν το παιχνίδι της Σερβίας με την Φινλανδία για το Eurobasket.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για ένα ύποπτο αντικείμενο έξω από το γήπεδο, με την αστυνομία να κλείνει το σημείο και να πραγματοποιεί ελέγχους.

Συγκεκριμένα έκλεισαν τη θύρα εισόδου στον χώρο όπου εισέρχονται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, κλείνοντάς τους την είσοδο και την έξοδο για λόγους ασφαλείας.

Μετά από 20 λεπτά ο συναγερμός έλαβε τέλος, αφού δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος.

