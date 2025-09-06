Διπλό «χαστούκι» στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από διοίκηση και προπονητές της Ευρωλίγκας για το Final 4 του 2026 στο ΟΑΚΑ

Με δύο επιστολές που βγαίνουν σήμερα στη δημοσιότητα, μία από τη διοίκηση και άλλη μία από τον σύνδεσμο προπονητών της ευρωλίγκα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός παίρνει αναλυτικές και αποστομωτικές απαντήσεις για τα ερωτήματα/διαφωνίες που κατέθεσε στη λίγκα, σχετικά με το ισχυρό ενδεχόμενο να διοργανωθεί το φάιναλ φορ του 2026 στο ΟΑΚΑ.

Η αντίθεση του Ολυμπιακού των αδελφών Αγγελόπουλου στην επιλογή του ΟΑΚΑ είναι γνωστή εδώ και καιρό, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας του Βελιγραδίου, έναντι της Αθήνας, παρότι πρόκειται για προσπάθεια που υποστηρίζεται επισήμως και διακαώς από την ελληνική κυβέρνηση.

Αποκορύφωμα των ενεργειών που κάνει ο Ολυμπιακός για να σαμποτάρει την υποψηφιότητα του ΟΑΚΑ ήταν η πρόσφατη επιστολή του γενικού διευθυντή της ΚΑΕ Νίκου Λεπενιώτη, προς την Euroleague, με 12 ερωτήματα για την οικονομική διαφάνεια της πρότασης να γίνει το F4 στο ΟΑΚΑ.

Σε αυτή την επιστολή, απάντησε και η διοίκηση της Ευρωλίγκας και ο σύνδεσμος προπονητών της διοργάνωσης, μέλη του οποίου βρέθηκαν το καλοκαίρι στο ΟΑΚΑ.

Στη απάντησή της η διοίκηση της λίγκας (αποκάλυψη του iEidiseis) θεωρεί ότι η οικονομική προσφορά της Αθήνας είναι μακράν καλύτερη από την αντίστοιχη του Βελιγραδίου και κατακεραυνώνει τη τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι η δημοσιοποίηση της αντίθεσης της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ προκαλεί προβλήματα στο κύρος της διοργάνωσης. Εξ αυτού του λόγου την καλεί να αποφεύγει στο μέλλον τέτοιες αντιδράσεις, όπως η επιστολή Λεπενιώτη.

Τονίζει δε χαρακτηριστικά ότι η πρόταση της Αθήνας είναι η πιο συμφέρουσα στην 26ετή ιστορία της διοργάνωσης, υπερτριπλάσια σε αξία από την καλύτερη προηγούμενη προσφορά ευρωπαϊκής πόλης.

Μάλιστα τα έσοδα από ένα Final4 στην Αθήνα προβλέπονται πάνω από 15 εκατ. ευρώ, όπερ σημαίνει ότι η διοργάνωση θα είναι κερδοφόρα σε αντίθεση με εκείνο του Βερολίνου, όπου υπήρξε ζημία 300.000 ευρώ.

Όσο για τις επικρίσεις που διατυπώνει ο Ολυμπιακός για έλλειψη διαφάνειας, η διοίκηση της Euroleague τονίζει πως όλοι οι μέτοχοι-ομάδες έχουν δικαίωμα να δουν τα συμβόλαια με τους συνεργάτες στα γραφεία της EB, με την αυστηρή προϋπόθεση τήρησης συμφωνίας εμπιστευτικότητας (NDA).

«Αδειάζει» δε εντελώς τις κινήσεις των αδελφών Αγγελόπουλων χαρακτηρίζοντας «επιζήμιες και αντιπαραγωγικές» τις ανοιχτές επιστολές με εικασίες για τη διοίκηση. Ξεκαθαρίζει δε πως είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε μέλος ξεχωριστά για οποιοδήποτε ερώτημα.

Να σημειωθεί ότι υπήρξε ήδη καθυστέρηση στην επιλογή της διοργανώτριας πόλης. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί αυτή την εβδομάδα (την Τετάρτη 10/9) από τη διοίκηση της ευρωλίγκας.

Η Αθήνα εμφανίζεται ως φαβορί, ενώ διεκδικήτρια πόλη είναι και το Βελιγράδι.

H απάντηση από τον Σύνδεσμο προπονητών της Ευρωλίγκας

Ξεκάθαρη είναι και η απάντηση του συνδέσμου προπονητών της ευρωλίγκας. Σε αυτή τονίζεται πως ο Ολυμπιακός είναι πλήρως ενημερωμένος για όλα, μέσω του κ. Λεπενιώτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Προπονητών της EuroLeague (EHCB) έλαβε υπόψη τα πρόσφατα δημόσια σχόλια σχετικά με τον ρόλο του Εκτελεστικού Διευθυντή της EHCB, Γκόραν Σάσιτς, στην υποψηφιότητα για το Final Four της Αθήνας 2026.

Η EHCB απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού της ηγεσίας της και του εκτελεστικού διευθυντή της, κ. Σάσιτς. Όπως όλα τα μέλη της διοίκησης της EHCB, ο κ. Σάσιτς εκτελεί τα καθήκοντά του σε πλήρη συμμόρφωση με το καταστατικό της ένωσης και με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και ουδετερότητας.

Η EHCB επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η ευθύνη για την επιλογή της πόλης υποδοχής του Final Four βαρύνει τη διοίκηση της EuroLeague και τους συλλόγους-μέλη της, όχι την EHCB. Καθώς η ένωσή μας δεν έχει δικαίωμα ψήφου ή άμεσο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του επαγγελματικού συμβουλευτικού έργου του κ. Σάσιτς και των καθηκόντων του ως εκτελεστικού διευθυντή μας.

Ο κ. Σάσιτς ενεργεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη εμπειρία του ως επιτυχημένου Προέδρου της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four του Βελιγραδίου του 2022. Η εμπειρία του στη διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα και έχει προσεγγιστεί προσωπικά για να συμβουλεύσει σχετικά με την υποψηφιότητα της Αθήνας. Αυτή είναι μια κοινή πρακτική για άτομα με εξειδικευμένες δεξιότητες στην οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι πρώτοι που ενημερώθηκαν για αυτή την προσπάθεια του 2026 ήταν ο πρόεδρος της EHCB, Δημήτρης Ιτούδης και ο αντιπρόεδρος της EHCB, Γιάννης Σφαιρόπουλος, στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας και ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μέσω του γενικού διευθυντή του συλλόγου, Νίκου Λεπενιώτη. Το ίδιο ίσχυε και όταν ήταν πρόεδρος της LOC το 2022. Ήταν ήδη εκτελεστικός διευθυντής της EHCB. Εκείνη την εποχή, ο κ. Σάσιτς ενημέρωσε δεόντως τον τότε πρόεδρό του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον αντιπρόεδρο Πάμπλο Λάσο, τη διοίκηση της Euroleague και τον Δήμο Βελιγραδίου, μαζί με εκπροσώπους του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σχετικά με τον κ. Σάσιτς και το πρόσφατο Συνέδριο Προπονητών της EHCB που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, πρέπει να ενημερώσουμε τον Ολυμπιακό και το κοινό ότι το γήπεδο δεν παραχωρήθηκε δωρεάν στην EHCB. Αντιθέτως, καταβλήθηκε ενοίκιο για κάθε μέρος της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε, και αυτό μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί από τον δήμο Αθηναίων και το ελληνικό Υπουργείο Αθλητισμού.

Η κύρια εστίαση της EHCB παραμένει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των προπονητών της EuroLeague και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του αθλήματος. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της EuroLeague για να διασφαλίσουμε τη συνεχή επιτυχία του πρωταθλήματος».

Τα ερωτήματα του Ολυμπιακού

Στην επιστολή που είχε στείλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός με 12 ερωτήματα, ο γενικός διευθυντής της Νίκος Λεπενιώτης, διατύπωνε 12 ερωτήματα, με αιχμηρή διάθεση απέναντι στην υποψηφιότητα της Αθήνας για το Final4 του 2026.

Ρωτούσε μεταξύ άλλων, ποιο θα είναι το έσοδο του ΟΑΚΑ από τη διοργάνωση, αν προκύπτει έμμεσο οικονομικό όφελος για τον Παναθηναϊκό, μέσω της παραχώρησης του γηπέδου και για την εμπλοκή ελληνικού γραφείου μεσολαβητών στη διαδικασία, θέτοντας ερωτήματα για τον ρόλο και τη διαφάνεια της συνεργασίας.

