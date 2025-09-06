search
06.09.2025 12:56

EuroBasket 2025: Και τώρα το Ισραήλ για την Εθνική – Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

06.09.2025 12:56
ethniki_basket

Η Ελλάδα έφτασε το πρωί της Παρασκευής (5/9) στη Ρίγα της Λετονίας, όπου θα συνεχιστεί το EuroBasket 2025 μέχρι την ολοκλήρωσή του. Έπειτα από λίγες ώρες ξεκούρασης, οι διεθνείς πάτησαν παρκέ στην για την πρώτη τους προπόνηση επί λετονικού εδάφους όπου, το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21:45), θα αντιμετωπίσουν το Ισραήλ σε νοκ άουτ αγώνα για μια θέση στα προημιτελικά.

Ώρα και κανάλι του Ελλάδα – Ισραήλ στο EuroBasket 2025

Η πορεία της Ελλάδας στο EuroBasket 2025 συνεχίζεται με νοκ άουτ αγώνα την Κυριακή (7/9, 21:45), απέναντι στο Ισραήλ, που κατέλαβε την τέταρτη θέση του τέταρτου ομίλου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Ρίγα και θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί live τόσο από την ΕΡΤ1 όσο και από το NOVA SPORTS START.

Αν η Εθνική Ανδρών προκριθεί, θα συναντήσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία. Σε περίπτωση πρόκρισης στα ημιτελικά, ο πιο απαιτητικός αντίπαλος που μπορεί να βρεθεί μπροστά της είναι η Τουρκία, ενώ οι παραδοσιακές δυνάμεις Γερμανία και Σερβία μπορούν να διασταυρωθούν με την Ελλάδα μόνο στον τελικό.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, έγιναν γνωστά όλα τα παιχνίδια των «16» του EuroBasket 2025.

Αυτά είναι τα εξής:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

12:00 | Τουρκία – Σουηδία
15:15 | Γερμανία – Πορτογαλία
18:30 | Λιθουανία – Λετονία
21:45 | Σερβία – Φινλανδία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 | Πολωνία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη
15:15 | Γαλλία – Γεωργία
18:30 | Ιταλία – Σλοβενία
21:45 | Ελλάδα – Ισραήλ

