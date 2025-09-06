Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας.
Αναλυτικά:
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Βαθιά ανάσα για 4.000.000 πολίτες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αλχημείες αλα γαλλικά
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030
ΕΣΤΙΑ: Σε συνεκμετάλλευση με Τουρκία και Λιβύη σύρεται η Ελλάς
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς και χωριά
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Αγωνιστικός ξεσηκωμός! Σύγκρουση με την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ο Γ’ γύρος θα είναι ο τελικός
ΚONTRA: Μανιφέστο Τσίπρα για πολιτική αλλαγή και ανάταση της εθνικής οικονομίας
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Το ΠΑΣΟΚ στέλνει μήνυμα πολιτικής ανατροπής
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μεγάλος αδελφός η ψηφιακή κάρτα εργασίας
