Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας.

Αναλυτικά:

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Βαθιά ανάσα για 4.000.000 πολίτες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αλχημείες αλα γαλλικά

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

ΕΣΤΙΑ: Σε συνεκμετάλλευση με Τουρκία και Λιβύη σύρεται η Ελλάς

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς και χωριά

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Αγωνιστικός ξεσηκωμός! Σύγκρουση με την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ο Γ’ γύρος θα είναι ο τελικός

ΚONTRA: Μανιφέστο Τσίπρα για πολιτική αλλαγή και ανάταση της εθνικής οικονομίας

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Το ΠΑΣΟΚ στέλνει μήνυμα πολιτικής ανατροπής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μεγάλος αδελφός η ψηφιακή κάρτα εργασίας

