ΕΡΤ: Αλλαγή «φρουράς»  στη Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού

Ο σκηνοθέτης Μένος Δελιοτζάκης ανέλαβε πριν από ελάχιστα 24ωρα την Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού της ΕΡΤ, θέση την οποία κατείχε έως την Τρίτη που μας πέρασε ο επίσης- καταξιωμένος- σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μαχαίρας.

Ο συγκεκριμένος τομέας «γεφυρώνει», αν δεν εξαλείφει, την «απόσταση» με τους απανταχού Έλληνες μέσα από υπηρεσίες όπως είναι, μεταξύ άλλων, η ERT World ή η Φωνη της Ελλάδας αλλά και το ERTflix International.

Τη λήξη της θητείας από την διεύθυνση του ΕΡΤικού κλάδου για την ομογένεια, γνωστοποίησε ο Μαχαίρας με ανάρτηση του στο facebook αφήνοντας και ένα- εύλογο- ερωτηματικό.

«Σας έχω κουράσει με την ERT World, το ERTflix International και τη Φωνή της Ελλάδας.

Ισχύει και το ξέρω. Ήθελα, ωστόσο, να μοιράζομαι μαζί σας αυτά που συνέβαιναν, τα οποία ήταν και πολλά και καλά.

Χθες η Διοίκηση της ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσω ως επικεφαλής στη Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού.

Όπως μου επισημάνθηκε, η αντίληψή μου είναι …”πολύ Ομογενειακή”!

Άραγε τι θα έπρεπε να είναι;

Η Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού δημιουργήθηκε κυρίως για να επανασυνδεθεί η ΕΡΤ με τους Έλληνες της Διασποράς, που μετά την περιπέτεια του “μαύρου” είχε χαθεί η επαφή και η επικοινωνία μαζί τους.

Μέσα σε λίγα χρόνια αποκαταστάθηκε η διανομή της ERT World σε όλες τις ηπείρους, το πρόγραμμα και η ροή του καναλιού βελτιώθηκαν, έγιναν ενέργειες για να μειωθεί η πειρατεία και η ΕΡΤ κέρδισε χιλιάδες συνδρομητές.

Το ERTflix έγινε International. Μπορούν πλέον οι Έλληνες από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη να συνδεθούν διαδικτυακά ή να έχουν πρόσβαση μέσα από παγκόσμιες πλατφόρμες όπως το Roku ή το Apple Tv.

Υπάρχουν στο ERTflix από το εξωτερικό εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές Ελλήνων “Ομογενών”, Ελλήνων της Διασποράς, Νέων Ελλήνων μεταναστών, όπως και να τους πούμε, αυτός ήταν ο στόχος.

“Η Ελλάδα κοντά σου όπου κι αν βρίσκεσαι” ήταν το σχετικό motto.

Προστέθηκαν αγγλικοί υπότιτλοι στις ελληνικές σειρές μυθοπλασίας και στα ντοκιμαντέρ για να μπορούν να καταλαβαίνουν οι νεότερες γενιές Ελλήνων του εξωτερικού που δεν μιλούν ελληνικά, αλλά και το διεθνές κοινό.

“Η Φωνή της Ελλάδας” ακούγεται πια παντού στον κόσμο και στα ελληνικά πλοία που ταξιδεύουν στους ωκεανούς.

Εκσυγχρονίστηκε τεχνολογικά, εντάχθηκε επίσης σε μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες, μπορείς να την ακούς live στο αυτοκίνητο σου στην Αμερική ή στη Γερμανία, απέκτησε δικό της δίγλωσσο Site και Application, ενώ το πρόγραμμα της ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε με αγγλόφωνες εκπομπές και δελτία ειδήσεων στα αγγλικά.

Έγιναν πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Οι Έλληνες του Κόσμου το έχουν αναγνωρίσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Προφανώς και δεν τα έκανα όλα αυτά μόνος μου, βοήθησαν πολύ οι συνεργάτες μου, υπήρξε αρωγή από άλλες Διευθύνσεις και στήριξη και από τις τρεις προηγούμενες Διοικήσεις της ΕΡΤ.

Ένας πρώτος μικρός απολογισμός.

Επιφυλάσσομαι να σας εξηγήσω άλλη στιγμή και τα υπόλοιπα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου στην Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Νέα Υόρκη, το Βερολίνο και το Κάιρο με τους οποίους γνωριστήκαμε τα τελευταία χρόνια και συνεργαστήκαμε.

Δεν ξέρω αν η αντίληψή μου είναι …”πολύ Ομογενειακή”, ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικά για μένα η εκτίμηση των ανθρώπων, η ειλικρίνεια και κυρίως η αξιοπρέπεια».

Περισσότερο ενδιαφέρον έχουν σχεδόν όλα τα σχόλια με αφορμή την ανάρτηση.

