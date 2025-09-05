ΜΜΕ ΗΠΑ: Ποιοι θεωρούνται δημοσιογράφοι σήμερα από την αμερικανική κοινή γνώμη

Αμφιθυμία επικρατεί στην αμερικανική κοινή γνώμη για τους δημοσιογράφους. Από τη μία τους θεωρούν πολύ σημαντικό το ρόλο τους στην κοινωνία, από την άλλη βλέπουν την επιρροή τους στον κόσμο να μειώνεται και μάλλον έχει αναπτυχθεί ένα είδους σύγχυσης για το πώς ορίζεται ο δημοσιογράφος.

Δημοσιογράφος θεωρείται για τους Αμερικανούς πολίτες εκείνος που παρακολουθεί τα γεγονότα κάνει το δικό του ρεπορτάζ, συντάσσει ο ίδιος το κείμενο του θέματός του, είναι εκείνος που συνθέτει ένα θέμα με στοιχεία ρεπορτάζ άλλων συναδέλφων του, ή μπορεί να είναι και ένας που εκφέρει

γνώμη ή κάνει ένα σχόλιο στα γεγονότα;

Στο «τραπέζι» αυτά ανάμεσα σε άλλα αποτέλεσαν αιτίες για την πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Pew.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ενήλικων Αμερικανών πολιτών θεωρεί καταρχάς ως δημοσιογράφο εκείνον που γράφει σε εφημερίδες ή ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.

Οκτώ στους δέκα (79%) της έρευνας συμφωνούν σε αυτό.

Αμέσως μετά (65%) δημοσιογράφος είναι εκείνος που κάνει ρεπορτάζ στην τηλεόραση ή παρουσιάζει δελτίο ειδήσεων.

Σε λιγότερο ποσοστό (59%) εμφανίζεται η ίδια αντίληψη για εκείνους στο ραδιόφωνο.

Καθώς η έρευνα πέρασε από τα παραδοσιακά και ψηφιακά ΜΜΕ στα σόσιαλ μίντια ένας στους δύο Αμερικανούς απάντησε πως δεν θεωρεί δημοσιογράφο όποιον «ανεβάζει» τα δικά του βίντεο ή κάνει podcast για τα νέα στα σόσιαλ μίντια.

Έξι στους δέκα αντιλαμβάνεται ως εκείνον που θα κάνει ρεπορτάζ, τη δική του έρευνα για θέματα επικαιρότητας.

Μάλλον μπερδεμένοι εμφανίζονται με όσους κάνουν- ανεξαρτήτως Μέσου- σχόλια ή εκφέρουν άποψη στα γεγονότα.

Μόλις ένα ποσοστό 28% των Αμερικανών τους αναγνωρίζει ως δημοσιογράφους.

Οι μισοί (51%) λένε ότι δεν είναι δημοσιογράφοι και ένα ποσοστό 21% της αμερικανικής κοινής γνώμης δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για το τι ακριβώς είναι όσοι κάνουν σχόλιο ή εκφράζουν την γνώμη τους από τα ΜΜΕ.

