Eurovision 2026: «Ή αυτοί ή εμείς» από τη Σλοβενία για το Ισραήλ

Καταλύτης φαίνεται να είναι για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό της Σλοβενίας, την RTVSLO, – προς το παρόν- η συμμετοχή του Ισραήλ στην 70η διοργάνωση της Eurovision η οποία θα διεξαχθεί μέσα Μαΐου 2026 στη Βιέννη.

Η RTVSLO είχε «χτυπήσει» προειδοποιητικό καμπανάκι στην θερινή Γενική Συνέλευση της EBU για την συμμετοχή του Ισραήλ στον προσεχή ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Είχαν προηγηθεί κρούσεις της RTVSLO από πέρσι, το Δεκέμβριο, υιοθετώντας μάλιστα ψήφισμα με το οποίο ζητούσε την αποχώρηση του Ισραήλ από την φετινή Eurovision.

Τον περασμένο Μάιο η διευθύντρια της σλοβένικης ραδιοτηλεόρασης, Ξένια Χόρβατ με ανοιχτή επιστολή προς την EBU ανέπτυξε προβληματισμούς για την φετινή διαδικασία ψηφοφορίας αλλά και ανησυχία για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στην διοργάνωση. «Στη Γενική Συνέλευση της EBU, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις αρχές Ιουλίου, το RTV Slovenia παρουσίασε τη θέση του ότι εάν το Ισραήλ συμμετείχε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision – λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα – δεν θα συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει επιδεινωθεί και η ανησυχία του κοινού – τόσο στη Σλοβενία ​​όσο και σε όλη την Ευρώπη – έχει αυξηθεί σημαντικά», αναφέρει η επικεφαλής της RTVSLO, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της.

Πιο πρόσφατα, φέτος, η Χόρβατ σε συνεδρίαση του ΔΣ της RTVSLO έδωσε τον τόνο. Τα σχέδια για την ανάδειξη υποψήφιου τραγουδιού και καλλιτέχνη, προγραμματισμένα να αρχίσουν να υλοποιούνται από τον άλλο μήνα, «παγώνουν».

Η Χόρβατ υποστηρίζει ότι ως τώρα δεν έχει λάβει πειστικές απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων για την διαφάνεια και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας που μπήκε στο Eurovisionικο «κάδρο» έπειτα από έντονη αμφισβήτηση που δέχθηκε όταν παρατηρήθηκε το φαινόμενο, χιλιάδες λάτρεις του διαγωνισμού – χρήστες των social media να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα που τους καλούσαν να ψηφίσουν το τραγούδι με τον αριθμό 4 έως και 20 φορές, όσες είναι δηλαδή στο επιτρεπτό όριο, χωρίς αναφορά ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχούσε στο Ισραήλ.

Επι πλέον έθεσε θέμα ηθικής. Το επιχείρημα της RTVSLO είναι πως στον διαγωνισμό τραγουδιού της EBU ναι μεν συμμετέχουν δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μελών της αλλά μέσω αυτών εκπροσωπούνται κράτη. Ακόμα και αν ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας είναι ανεξάρτητος, όπως στην περίπτωσης της ΚΑΝ με το Ισραήλ, δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κράτος στο οποίο βρίσκεται και εκπροσωπεί.

