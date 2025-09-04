Eurovision 2026: Η αναστολή ή η αποβολή μέλους της EBU από τον διαγωνισμό δεν είναι απλή υπόθεση – Τι προβλέπεται

Όλα θα κριθούν και θα ξεκαθαρίσουν για την ΚΑΝ και την εκπροσώπηση του Ισραήλ στην 70η Eurovision της Βιέννης (12,14 & 16 Μαΐου) αλλά και για τυχόν αποχωρήσεις, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στη Γενεύη, στη Γενική Συνέλευση της EBU.

Το κανονιστικό πλαίσιο της EBU είναι σαφές έχει όμως και «αλλά», αλλά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Εκτελεστικός Επόπτης της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, είχε κάνει σαφές με δημόσιες δηλώσεις ότι «κάθε μέλος της EBU που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει».

Στο καταστατικό της EBU, το οποίο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη αναστολής ή αποβολής μέλους της Ένωσης Δημόσιων Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοράσεων, με συνέπεια να μην μπορεί να συμμετάσχει προσωρινά ή οριστικά στη Eurovision. Aλλά για να εφαρμοστεί θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.

Το καταστατικό

Με βάση το καταστατικό, το Ισραήλ δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovsion απλώς λόγω πολιτικού ζητήματος/ συζήτησης ή διαφωνιών. Το μοναδικό θεσμικό μέσο είναι η απώλεια της ιδιότητας μέλους, είτε προσωρινά είτε οριστικά.

Για να συμβεί μια από τις δύο περιπτώσεις πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι για κάθε μία.

Το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε διαδικασία πειθαρχικών μέτρων ξεκινά από το Εκτελεστικό Συμβούλιο (Executive Board). Είναι εκείνο το όργανο της EBU οποίο μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε μέλη που παραβιάζουν το καταστατικό, δεν πληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ή δεν εφαρμόζουν αποφάσεις της EBU.

Η διαδικασία προβλέπει ενημέρωση του μέλους, προθεσμία για παρατηρήσεις τουλάχιστον δύο εβδομάδων και δυνατότητα προφορικής ακρόασης. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να προτείνει συμβιβασμό πριν από την τελική απόφαση.

Ακόμη και μετά την επιβολή κυρώσεων, η απόφαση δεν οδηγεί αυτόματα σε αποβολή. Για οποιαδήποτε αναστολή ή αποβολή απαιτείται επικύρωση από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση.

Σε «εξαιρετικές περιστάσεις», όπως αναδιοργάνωση φορέα ή αμφιβολία για το αν πληροί τα κριτήρια μέλους, το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει προσωρινή αναστολή.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής το μέλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, δεν πληρώνει συνδρομή και οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο με σύμβαση.

Η αναστολή ισχύει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να την παρατείνει ή να την τροποποιήσει.

Η οριστική αποβολή είναι η αυστηρότερη κύρωση και απαιτεί παρουσία μελών που κατέχουν τουλάχιστον ¾ των ψήφων, και πλειοψηφία ¾ επί των ψήφων που θα κατατεθούν (συμπεριλαμβάνονται λευκά ή άκυρα).

Το μέλος, το οποίο αφορά η διαδικασία δεν συμμετέχει ούτε ψηφίζει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να δώσει περίοδο χάριτος για να τακτοποιήσει εκκρεμότητες πριν η αποβολή γίνει οριστική.

Εφόσον τεθεί ζήτημα για την ΚΑΝ- άρα το Ισραήλ- η ψηφοφορία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης θα καθορίσει αν το Ισραήλ, μέσω της ΚΑΝ, παραμένει πλήρες μέλος ή τίθεται υπό αναστολή/αποβολή. Στο ενδεχόμενο ψηφοφορίας, θα πρέπει να συμμετάσχουν τα 3/4 των 68 μελών της EBU, δηλαδή τουλάχιστον 51 μέλη, και από αυτά τα 3/4 να ψηφίσουν υπέρ της αποβολής ή της αναστολής της ιδιότητας του μέλους του ΚΑΝ (39 μέλη τουλάχιστον), όπως εξηγεί και το θεματικό Eurovisionfun, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στην Eurovision.

Μόνον στην περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιηθούν μαζικές αντιδράσεις μελών της EBU, όπως στην περίπτωση αποκλεισμού της Ρωσίας όταν το 2022 είχε τεθεί ζήτημα από τις Δανία, Σουηδία, Λιθουανία με τις Ολλανδία, Νορβηγία, Φινλανδία να παρακολουθούν τις εξελίξεις, ίσως να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό της EBU διαδικασίες στην περιπτωση της ΚΑΝ, αλλά και πάλι υπάρχουν ειδοποιές διαφορές μεταξύ των δύο μελών δεδομένου ότι ο ρωσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ιδρύθηκε το 2013 και φέρεται να ελέγχεται από την Κυβέρνηση Πούτιν, ενώ η ΚΑΝ διατείνεται ότι δεν ελέγχεται από το καθεστώς Νετανιάχου αλλά ότι είναι ανεξάρτητος μιντιακός οργανισμός.

