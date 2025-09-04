Nielsen: «Ανέβασε» το πρώτο διαφημιστικό βίντεο για την εξέλιξη των μετρήσεων τηλεθέασης και τα νέα δεδομένα

Με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα η εταιρεία ερευνών και μετρήσεων τηλεθέασης Nielsen ποτέ στο παρελθόν δεν είχε κάνει κάποια επικοινωνιακή εταιρική ενέργεια, πόσω μάλλον διαφημιστικό.

Ο παγκόσμιος παλμογράφος της τηλεόρασης και της διαφημιστικής αγοράς στα ΜΜΕ, κυκλοφόρησε προσφάτως ένα ωραίο επεξηγηματικό βίντεο στο YouTube για να προωθήσει την επίσημη κυκλοφορία του συστήματος μέτρησης «BigData+Panel» (Μεγάλα δεδομένα και αντιπροσωπευτικό δειγμα του πληθυσμού) ως το de facto «νόμισμα» της τηλεοπτικής και διαφημιστικής πιάτσας από την νέα τηλεοπτική σεζόν που ετοιμάζεται να αρχίσει. Το μέτρο προφανώς αφορά στις ΗΠΑ.

Το βίντεο εστιάζει στη μακροβιότητα και τη ζωτικότητα του δείγματος που χρησιμοποιεί και το τονίζει ως μια σταθερά που χρονολογείται από την προσγείωση στο φεγγάρι το 1969, αν και το δείγμα στο οποίο βασίζονται οι μετρήσεις υπάρχει πολύ περισσότερο καιρό.

Εκείνο που γίνεται αντιληπτό στο βίντεο – καθώς τονίζεται- είναι η σημασία του δείγματος στο οποίο γίνονται οι μετρήσεις τηλεθέασης (πάνελ για τους Αμερικανούς) το οποίο συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο μέρος των αποτελεσμάτων μέτρησης της τηλεθέασης της Nielsen -των στατιστικών τηλεθέασης ήτοι ποσοστά και μερίδια – αυτές οι εκτιμήσεις είναι πιο μοντελοποιημένες από ποτέ.

Το συμπέρασμα είναι ότι η εκτίμηση της απόδοσης του οπτικοακουστικού περιεχομένου, μέσω της τηλεόρασης ή- πλέον- όποιας άλλης συσκευής, μοιάζει πάντα με την παρασκευή λουκάνικου, και ενώ οι περισσότεροι επαγγελματίες της διαφήμισης πιθανώς δεν θέλουν να σκεφτούν πολύ το πώς και το γιατί, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η Nielsen λαμβάνει υπόψη περισσότερους παράγοντες και προσαρμογές από ποτέ.

Ωστόσο, το τοπίο της τηλεόρασης/βίντεο έχει γίνει τόσο διαφοροποιημένο και κατακερματισμένο που πιθανώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ληφθεί μια στατιστικά αξιόπιστη εκτίμηση τηλεθέασης, και η μέθοδος «BigData + panel» είναι πλέον το βιομηχανικό πρότυπο σύμφωνα με τις συστάσεις του MediaRatingCounsel, του μη κερδισκοπικού οργανισμού των ΗΠΑ για την πιστοποίηση σκοπών έρευνας και αξιολόγησης των μέσων ενημέρωσης.

Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού πρέπει να υπάρχει το εξής δεδομένο: οι μετρήσεις τηλεθέασης αποτελούσαν ανέκαθεν «εργαλείο» της διαφημιστικής αγοράς και επίσης ότι είναι και θα είναι πάντα εκτιμήσεις για το ποιος, τι, πότε, πού και γιατί οι άνθρωποι παρακολουθούν τις εκπομπές τους και τις διαφημίσεις που προβάλλονται σε αυτές.

«Η προσέγγιση «BigData + Panel» της Nielsen συνδυάζει τα μεγάλα δεδομένα με πληροφορίες από πραγματικούς ανθρώπους, προσφέροντάς σας μια σαφέστερη εικόνα του σημερινού τηλεοπτικού κοινού. Μέσω της εξέλιξης των εργαλείων μέτρησης μέσων της Nielsen, μπορούμε με σιγουριά να προσεγγίσουμε και να προσελκύσουμε τους κατάλληλους θεατές με τις αξιόπιστες λύσεις μέτρησης διαφόρων μέσων που διαθέτουμε», αναφέρει στην ενημέρωση της η Nielsen για το νέο υβριδικό σύστημα τηλεμετρήσεων της.

Διαβάστε επίσης:

Πρώτος ο Alpha χθες (2/9)- Συνεχίζονται οι… ευτυχισμένες ημέρες για τον ΣΚΑΪ

Δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα – Η απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων της Αυγής

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου