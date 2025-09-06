search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

06.09.2025 21:31

Eurobasket: Η Λιθουανία απέκλεισε τους διοργανωτές Λετονούς (88-79) και περιμένει την… Ελλάδα

lithuania-letonia

Με κυριαρχική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος, η Λιθουανία νίκησε 88-79 τη διοργανώτρια Λετονία στη Ρίγα και πήρε την πρόκριση για δωδέκατη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Eurobasket

Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις περιμένει πλέον τον νικητή του αυριανού (7/9, 21:45) αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, με φόντο μια θέση στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79

O Άρνας Βελίτσκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, γεμίζοντας το κενό του Γιοκουμπάιτις, με 21 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Τουμπέλις (18 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Σιρβίντις (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής, πρόσθεσε 9 πόντους και μία ασίστ.

Η οικοδέσποινα της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025, Λετονία αποχαιρέτησε με απογοήτευση τη διοργάνωση, καθώς παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Κρίσταπς Πορζίνγκις (34 πόντοι, 19 ριμπάουντ), δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Ο Ρίχαρντς Λόμαζ συνέβαλε με 21 πόντους, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλες αξιόπιστες λύσεις.

Οι συνθέσεις:

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9, Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (3), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (1), Βαλαντσιούνας 9, Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3, Σιρβίντις 18 (1)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (4), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8, Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6, Ζόρικς 3 (1)

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

