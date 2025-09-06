Eurobasket: Η Λιθουανία απέκλεισε τους διοργανωτές Λετονούς (88-79) και περιμένει την… Ελλάδα

Με κυριαρχική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος, η Λιθουανία νίκησε 88-79 τη διοργανώτρια Λετονία στη Ρίγα και πήρε την πρόκριση για δωδέκατη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Eurobasket.

Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις περιμένει πλέον τον νικητή του αυριανού (7/9, 21:45) αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, με φόντο μια θέση στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79

O Άρνας Βελίτσκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, γεμίζοντας το κενό του Γιοκουμπάιτις, με 21 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Τουμπέλις (18 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Σιρβίντις (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής, πρόσθεσε 9 πόντους και μία ασίστ.

Η οικοδέσποινα της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025, Λετονία αποχαιρέτησε με απογοήτευση τη διοργάνωση, καθώς παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Κρίσταπς Πορζίνγκις (34 πόντοι, 19 ριμπάουντ), δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Ο Ρίχαρντς Λόμαζ συνέβαλε με 21 πόντους, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλες αξιόπιστες λύσεις.

Οι συνθέσεις:

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9, Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (3), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (1), Βαλαντσιούνας 9, Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3, Σιρβίντις 18 (1)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (4), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8, Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6, Ζόρικς 3 (1)

