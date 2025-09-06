«Βόμβα» μεγατόνων στο Ευρωμπάσκετ: Η Φινλανδία πέταξε εκτός προημιτελικών τη Σερβία (92-86)

Το μεγάλο φαβορί πριν ξεκινήσει το Eurobasket, η Σερβία, είναι εκτός προημιτελικών! Η φοβερή και τρομερή Φινλανδία έκανε την τεράστια έκπληξη στη Ρίγα και πέταξε εκτός συνέχειας τη παρέα του Γιόκιτς, επικρατώντας με σκορ 92-86.

Οι Φινλανδοί θ’ αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του Γαλλία-Γεωργία στα προημιτελικά, την Τετάρτη (10/9) στις 21:00.

Ο πάουερ φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Λάουρι Μάρκανεν, ήταν ο στυλοβάτης αυτής της τεράστιας νίκης-πρόκρισης με 29 πόντους (έστω και με 1/9 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 ασίστ. Όμως, στο τέλος, την «υπογραφή» τους έβαλαν ο Έλιας Βάλτονεν με διαδοχικά τρίποντα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της 4ης περιόδους και 13 συνολικά (3/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν που είχε μπει εντυπωσιακά στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, με δύο τρίποντα. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Μάιρο Λιτλ, με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς που είχε μόνος του 14/19 βολές την ώρα που η Φινλανδία μέτρησε 17/20, τέλειωσε το ματς με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 ασίστ. Όμως, μόνο ο Νίκολα Γιόβιτς σημείωσε διψήφιο νούμερο πόντων (20) μετά τον σούπερ σταρ των Σέρβων. Ο Μάρκο Γκούντουριτς είχε 1/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

To παιχνίδι

Εντυπωσιακό ξεκίνημα πραγματοποίησε, όταν προηγήθηκε με 11-1 χάρη σε δύο τρίποντα του Μίκαελ Γιάντουνεν! Η Φινλανδία προσπέρασε και με +11 (5-16) μετά από τρίποντο του Μάιρο Λίτλ. Πετρούσεφ, Γιόκιτς και Γιόβιτς μείωσαν σε 9-16, για να ευστοχήσει έξω από τα 6.75 ο Λάουρι Μάρκανεν, να σημειώσει και μία βολή και οι Σέρβοι να βλέπουν την… πλάτη των Φινλανδών και πάλι από το -11 (9-20). Το επιμέρους σκορ των Σέρβων έκτοτε (15-8), χάρη στα δύο εύστοχα τρίποντα του Αλέξα Αβράμοβιτς, το ένα του Νίκολα Γιόβιτς θα «έκλεινε» στο -4 την «ψαλίδα» της διαφοράς (24-28 υπέρ της Φινλανδίας).

Με σερί 6-0, με 4 πόντους του Γιόβιτς και 2 του Γιόκιτς, η Σερβία προσπέρασε με την επανέναρξη, για το 30-28. Μέχρι το ημίχρονο, το προβάδισμα θ’ άλλαζε διαρκώς χέρια, αφού οι Φινλανδοί κοιτούσαν κατάματα την ομάδα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο (τουλάχιστον πριν τραυματιστεί ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς). Η Σερβία πήγε στο +4 στο ημίχρονο (48-44), με τον Γιόκιτς να μετρά 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, τον Γιόβιτς να έχει 12 πόντους. Από τη Φινλανδία, ο πάουερ φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Λάουρι Μάρκανεν μετρούσε 16 πόντους, ο Γιάντουνεν 11 και ο Λιτλ 10.

Η Φινλανδία κάλυψε τη διαφορά και προσπέρασε με 52-53, χάρη σε νέο τρίποντο του Λιτλ και τους Μάρκανεν, Γιάντουνεν συνδεδεμένους με το καλάθι. Στις 2/2 βολές του Γκούντουριτς, οι Φινλανδοί απάντησαν με δύο διαδοχικά τρίποντα από τους Βάλτονεν και Σαλίν για το +5, 54-59. Ο Γιόκιτς με 3/3 βολές έκανε το 57-59, αλλά ο αρχηγός της Φινλανδίας, Σάσου Σαλίν, θα ευστοχούσε και πάλι έξω από τα 6.75 (57-62). Η Σερβία ισοφάρισε σε 66-66 με επιμέρους σκορ 9-4 και τον Όγκνιεν Ντόμπριτς καθοριστικό σε αυτό το διάστημα. Ο Γιόβιτς έκανε φάουλ στον Μάρκανεν, με τον ΝΒΑερ της Φινλανδία να δίνει και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του, 66-68, που ήταν και το σκορ της 3ης περιόδου.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε μόνος του 11/14 βολές και η Φινλανδία 11/12 στο 30ό λεπτό. Συνολικά, η Σερβία μετρούσε 18/24 βολές μετά από τρία δεκάλεπτα. Οι Φινλανδοί μετρούσαν 11/34 τρίποντα και η Σερβία 8/23!

Ο Γιόκιτς θα ισοφάριζε σε 68-68, αλλά ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν, θα ευστοχούσε σε τρίποντο (68-71). Ο «μικρός» της Φινλανδίας έκοψε και τον Γιόκιτς αμέσως μετά, αλλά η μπάλα ήταν στην κάθοδο και το καλάθι μέτρησε (70-71). Ο Μάρκανεν πέρασε στον πάγκο να πάρει ανάσες. Και ο Μούρινεν ευστόχησε ξανά έξω από τη γραμμή των 6.75 (71-74). Για να κάνει φάουλ στον Μούρινεν ο Μάρκο Γκούντουριτς, με τον Φινλανδό να έχει 1/2 βολές αφού αντάλλαξαν κάποια… γαλλικά οι δυο τους νωρίτερα (71-75). Ήταν η σειρά της Φινλανδίας να κάνει λάθη, για να ευστοήσει σε τρίποντο ο Γκούντουριτς και να κερδίσει και γκολ φάουλ ο Γιόκιτς, ένα σερί 6-0 με το οποίο η Σερβία ξέφυγε με +2 (77-75), 4:41΄΄ πριν το τέλος.

Οι Έλιας Βάλτονεν και Λάουρι Μάρκανεν πέτυχαν 4 σερί πόντους (77-79), ο Γιόκιτς έβαλε 1/2 βολές (78-79) και ο Βάλτονεν ευστόχησε σε τρίποντο (78-82), με 1:59΄΄ ν’ απομένει. Ο Νίκολα Γιόβιτς είχε τρίποντη… απάντηση (81-82) στα 1:44΄΄, με τον Βάλτονεν να πετυχαίνει 5 διαδοχικούς πόντους και να κάνει το 81-87, στα 53΄΄. Ο Μάρκο Γκούντουριτς αστόχησε σε προσπάθεια για τρεις και ο Γιόβιτς έκανε φάουλ στον Μάρκανεν, με τον Φινλανδό να ευστοχεί και στις 2 βολές (81-89) στα 34΄΄. Ακολούθησε νέα άστοχη προσπάθεια για τρεις του Γκούντουριτς, ο Γιόβιτς πήρε το ριμπάουντ και έβαλε την μπάλα στο διχτάκι (83-89).

Ο Μάρκανεν επέστρεψε στη γραμμή των βολών μετά από φάουλ του Γκούντουριτς (83-91) και όταν ο Γιόκιτς ευστόχησε σε τρίποντο (86-91), στα 17΄΄ ήταν πλέον πολύ αργά για τη Σερβία. Ο Γκούντουριτς έκανε πάλι φάουλ στον Μάρκανεν κι εκείνος με 1/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 86-92 και μόλις είχε ολοκληρωθεί ένας… θρίαμβος της Φινλάνδίας!

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεφ 3, Γιόβιτς Ν. 20 (4), Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς 9 (1), Γιόκιτς 33 (1), Μίτσιτς 8 (2), Γκούντουριτς 5 (1), Γιόβιτς Στ., Αβράμοβιτς 6 (2), Μιλουτίνοφ 2

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 13 (3), Σαλίν 6 (2), Ενκαμούα 3 (1), Γιάντουνεν 15 (3), Βάλτονεν 13 (3), Μάντσεν, Μαξχούνι, Μάρκανεν 29 (1), Μούρινεν 9 (2), Γκούσταβσον, Γκράντισον 4

