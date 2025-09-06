Πόλο: Πανηγυρικά στον τελικό η εθνική νεανίδων, 18-10 την Ιταλία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η εθνική νεανίδων θα προσθέσει ακόμη ένα μετάλλιο στην πλούσια φετινή συγκομιδή της ελληνικής υδατοσφαίρισης, καθώς εξασφάλισε απόψε την πρόκριση στον αυριανό (7/9, 21:30) τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στη Μάλτα.
Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα επιβλήθηκε 18-10 της Ιταλίας στον ημιτελικό, με μεγάλη πρωταγωνίστρια την -πρωταθλήτρια κόσμου με τις γυναίκες- Νεφέλη Κρασσά, η οποία σημείωσε έξι γκολ, ένα εκ των οποίων πίσω από το κέντρο της πισίνας (!), στην εκπνοή της πρώτης περιόδου.
Μετά το 4-4 των πρώτων έξι λεπτών, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βελτίωσε την άμυνά του, πήρε προβάδισμα 6-4 στο τέλος της πρώτης περιόδου και στη συνέχεια άρχισε να αυξάνει τη διαφορά (9-5, 12-6, 14-7), για να φτάσει με εμφατικό τρόπο στη νίκη. Πέραν της Κρασσά, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης οι Ανδρονίκη Καραγιάννη και Δέσποινα Δρακωτού και Ραφαέλα Σαλταμανίκα, ενώ πολύ καλή απόδοση είχε και η τερματοφύλακας Νικολέτα Κυριακοπούλου, που μάλιστα απέκρουσε και πέναλτι στο τρίτο οκτάλεπτο.
Στον τελικό η εθνική θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, από την οποία έχει γνωρίσει τη μοναδική ήττα της στη διοργάνωση (13-9), στην Α΄ φάση. Η «ρόχα» νίκησε νωρίτερα την Ουγγαρία με 18-14, πετυχαίνοντας δέκα γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο (κι ενώ στο πρώτο έχανε 3-0)!
Τα οκτάλεπτα: 6-4, 4-2, 5-3, 3-1
Η σύνθεση της εθνικής: Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη, Μπίκου, Δρακωτού 3, Ελμισιάν 1, Κλαψιανού, Κρασσά 6, Σταυρίδου, Μπιτσάκου, Ντούλη, Σαλταμανίκα 4, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη
