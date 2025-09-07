Σάλος με τον προκλητικό αστεϊσμό από τον προπονητή του Ισραήλ για τον Αντετοκούνμπο για το… M-16 – Απόψε ο αγώνας της εθνικής

Μετά την απογοητευτική άρνηση του Βασίλη Σπανούλη να σχολιάσει τα εγκλήματα πολέμου που γίνονται στη Γάζα, με αφορμή τον αποψινό αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με το Ισραήλ, ήρθε και ένας βάρβαρος αστεϊσμός από τον προπονητή της αντιπάλου, που προκάλεσε αποτρόπαιους συνειρμούς.

Ο προπονητής του Ισραήλ , Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, κλήθηκε να περιγράψει πως πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα του την Ελλάδα στην αποψινή τους αναμέτρηση για τους «16» του Ευρωμπάσκετ. Και έκανε μία ατυχέστατη δήλωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος», είπε ο 59χρονος προπονητής, φανερώνοντας μάλλον ότι η καταφυγή στα όπλα είναι βαθιά στο συνειδητό, αλλά και στο ασυνείδητο μεγάλους μέρους της ισραηλινής κοινωνίας, ειδικά υπό την επιρροή μίας κυβέρνησης με ισχυρές ακροδεξιές αντιλήψεις.

Σε μία περίοδο που το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα (αλλά και τη Δυτική Όχθη) εξαναγκάζει σε λιμό τον πληθυσμό, σκοτώνει αδιακρίτως παιδιά και άμαχους και στην πραγματικότητα συντελεί μία γεοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων είναι τουλάχιστον φρικιαστικό να μιλά κανείς για όπλα. Έστω και δίκην χιούμορ.

Και όχι, δεν είναι ούτε επική ατάκα, ούτε αναγνώριση της αξίας του Αντετοκούνμπο, ούτε να το περνά κανείς ελαφρά τη καρδία, όλο αυτό.

Με τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα να είναι καθημερινά και την παγκόσμια κοινή γνώμη να καταδικάζει το καθεστώς Νετανιάχου, η “άνεση” με την οποία αντιμετωπίζεται το Ισραήλ, όταν για παράδειγμα η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις για την εισβολή στην Ουκρανία, είναι το λιγότερο απεχθής.

Ο προπονητής του Ισραήλ κάνει πλακιτσα με εγκλήματα πολέμου και οι Ελληναρες θίχτηκαν με την ερώτηση του "αριστερού" Παπαδογιάννη και όχι με την δειλία του Σπανούλη να αναφερθεί στην γενοκτονία Παλαιστινιων pic.twitter.com/UBiwTI775w — υπερήφανα ντροπή του έθνους.. #IStandWithJKRowling (@kanekos69) September 7, 2025

Μάλιστα το “no poletica” φαίνεται ότι δεν ισχύει για τους ίδιους τους Ισραηλινούς. Οι οποίοι με κάθε ευκαιρία στέλνουν μήνυμα στήριξης των βαρβαροτήτων στη Γάζα. Όπως ο παίκτης της ομάδας μπάσκετ της χώρας Ιτάι Σέγκεφ.

Βήμα για τους 8 απόψε

Για την ιστορία, σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των «16» του Eurobasket. Και είναι η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας που θα κλείσει το πρόγραμμα, καθώς τα άλλα 7 παιχνίδια θα έχουν γίνει ήδη.

Η φάση των νοκ άουτ ξεκίνησε χθες στη Ρίγα της Λετονίας όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το Ισραήλ και πάει ως απόλυτο φαβορί για τη νίκη.

Μια νίκη που αν έρθει θα την στείλει στην Λιθουανία στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης και όλα είναι ανοιχτά μετά για την 4αδα.

Οι Ισραηλινοί θα στηριχθούν στον Αβντίγια ο οποίος είναι η σημαντικότερη απειλή για τους παίκτες της εθνικής μας η οποία θέλει να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα από την αρχή και να προχωρήσει στους «8» της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Φινλανδία – Σερβία 92-86

Κυριακή 7/9

12:00 Πολωνία – Βοσνία 80-72

15:15: Γαλλία- Γεωργία

18:30 Ιταλία – Σλοβενία

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

Τουρκία – Πολωνία

Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία

Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ

Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία

