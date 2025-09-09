Σεισμός Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ – H περιοχή δε δίνει μεγάλους σεισμούς

Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Νέων Στύρων Ευβοίας, ανέφερε στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

Η δόνηση που το επίκεντρό της εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και είχε εστιακό βάθος 13,6 χλμ, έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

«Μέχρι τώρα σημειώθηκαν τουλάχιστον 15 δονήσεις με μέγεθος έως 2,7 Ρίχτερ. Έχουμε να κάνουμε μάλλον με τον κύριο σεισμό, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμα για να δούμε την εξέλιξης της σεισμικής ακολουθίας» δήλωσε ο κ. Λέκκας ενώ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα, η περιοχή είναι μία περιοχή που δεν δίνει συνήθως μεγαλύτερους σεισμούς με βάση τα ιστορικά και ενόργανα δεδομένα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της ακολουθίας αλλά δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους φοβούμενοι μεγαλύτερο σεισμό. «Ο σεισμός είχε διάρκεια και ανησυχήσαμε πολύ. Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό στην περιοχή μας» δήλωσε κάτοικος των Νέων Στύρων στην απεσταλμένη της ΕΡΤ Μαρία Σταθοπούλου.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛ.ΑΣ. και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι του Μαραθώνα στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Βαγγέλη Μπαντέ πρώτη φορά έχουν νιώσει τόσο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης

Στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέληξε ηΕπιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης που συνεδρίασε τα ξημερώματα.

Η Επιτροπή συμπέρανε ότι σεισμός αυτός έγινε σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα. Βεβαίως γύρω από αυτή την περιοχή έχουμε κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, αυτές οι εστίες όμως είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση. Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία.

Ε. Λέκκας στο ΕΡΤnews: Η περιοχή δε δίνει μεγάλους σεισμούς

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στο ΕΡΤnews για τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα η δόνηση σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ του Σχοινιά και των Στύρων Ευβοίας. “Πρόκειται για μία περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, έχουμε όμως τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ αλλά δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως είναι αυτό του Ωρωπού που θα μπορούσε να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους. Αξιολογούμε όλα τα δεδομένα προκειμένου να έχουμε πιο σίγουρες εκτιμήσεις.

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, σχολίασε στο ΕΡΤnews ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία».

Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος κοινότητας στα Νέα Στύρα, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων»

