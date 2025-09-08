search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 00:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 23:04

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στο ύψος της Καλλιθέας – Όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα

08.09.2025 23:04
paraliaki kinhsi – new

Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλλιθέας, καθώς όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του πρώτου τούνελ, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοκίνητο που μεταφερόταν με αυτοκινητάμαξα ξέφυγε από τη θέση του και κατέληξε στο οδόστρωμα, στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Πειραιά. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε εμπλοκή άλλων οχημάτων.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, καθώς το όχημα χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το σημείο με γερανό, προκαλώντας καθυστερήσεις στους διερχόμενους οδηγούς.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας αν υπήρξε αστοχία στον τρόπο φόρτωσης ή στη στερέωση του οχήματος πάνω στην πλατφόρμα.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το εργασιακό νομοσχέδιο (Photos)

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: Κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη το Σάββατο (13/09)

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς δρούσε η σπείρα (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mexico troxaio distixima – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: 10 νεκροί και 61 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο – Σοκαριστικό βίντεο (Video)

merdohs 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούπερτ Μέρντοχ: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για τη διαδοχή στον όμιλο – Ο γιος του Λάχλαν επικεφαλής της αυτοκρατορίας

syriza 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

paraliaki kinhsi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στο ύψος της Καλλιθέας – Όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα

trump epsteian 779- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Αυτό είναι το γράμμα του Τραμπ για τα γενέθλια του Επστάιν – Στο Κογκρέσο το «βιβλίο γενεθλίων» του χρηματιστή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 00:10
mexico troxaio distixima – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: 10 νεκροί και 61 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο – Σοκαριστικό βίντεο (Video)

merdohs 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούπερτ Μέρντοχ: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για τη διαδοχή στον όμιλο – Ο γιος του Λάχλαν επικεφαλής της αυτοκρατορίας

syriza 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

1 / 3