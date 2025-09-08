Λεωφόρος Ποσειδώνος: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στο ύψος της Καλλιθέας – Όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα

Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλλιθέας, καθώς όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του πρώτου τούνελ, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοκίνητο που μεταφερόταν με αυτοκινητάμαξα ξέφυγε από τη θέση του και κατέληξε στο οδόστρωμα, στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Πειραιά. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε εμπλοκή άλλων οχημάτων.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, καθώς το όχημα χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το σημείο με γερανό, προκαλώντας καθυστερήσεις στους διερχόμενους οδηγούς.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας αν υπήρξε αστοχία στον τρόπο φόρτωσης ή στη στερέωση του οχήματος πάνω στην πλατφόρμα.

