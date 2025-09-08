ΠΑΜΕ: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το εργασιακό νομοσχέδιο (Photos)

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σύνταγμα συλλαλητήριο που πραγματοποιούν μέλη του ΠΑΜΕ διαμαρτυρόμενα για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Παρών στη συγκέντρωση και ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος, σε δήλωσή του, είπε ότι τα άλματα της τεχνολογίας θα έπρεπε να οδηγούν στη μείωση του χρόνου εργασίας και όχι σε εξαντλητικά ωράρια.

«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Αντί για αυτό η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά. Εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί, τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί στη Λεωφόρο Αμαλίας από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Διαβάστε επίσης:

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: Κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη το Σάββατο (13/09)

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς δρούσε η σπείρα (Photos)

Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 73χρονος σε μονοκατοικία στις Σέρρες