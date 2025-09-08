search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

08.09.2025 21:48

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το εργασιακό νομοσχέδιο (Photos)

08.09.2025 21:48
pame syntagma 99- new

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σύνταγμα συλλαλητήριο που πραγματοποιούν μέλη του ΠΑΜΕ διαμαρτυρόμενα για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Παρών στη συγκέντρωση και ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος, σε δήλωσή του, είπε ότι τα άλματα της τεχνολογίας θα έπρεπε να οδηγούν στη μείωση του χρόνου εργασίας και όχι σε εξαντλητικά ωράρια.

«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Αντί για αυτό η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά. Εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί, τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί στη Λεωφόρο Αμαλίας από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3